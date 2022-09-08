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Тренер АЗ - о матче с Днепром-1: Кто будет лучше готов, тот и победит
Игра состоится уже сегодня в 22:00
Фото: AZAlkmaar
Главный тренер АЗ Алкмаар Паскаль Янсен высказался перед матчем первого тура группового этапа Лиги конференций против "Днепра-1".
– Обычно вы, если можете, то пытаетесь смотреть соперника со стадиона в живую, но сейчас такой возможности не было. Или это проблема?
– Все должны понимать, что СК "Днипро-1" играет в Украине, но против нас вынужден будет играть в Словакии. Мы приложили максимум усилий, чтобы подготовиться матчу, и сделали для этого все, что было в нашей возможности.
– СК "Днепр-1" провел не так много матчей, как АЗ в этом сезоне. Дает ли это преимущество АЗ?
– Да, мы имеем этот факт, что играли больше СК "Днепр-1", но если говорим о ближайшей игре, то никакого влияния этого не будет. Кто будет лучше готов, тот победит.
– С командой приехали игроки, которые были раньше в лазарете – Ванхеундзен и Базур. Они уже готовы играть?
– Они не прибыли туристами. Если мы берем футболистов, они могут выйти на поле.
– Они выйдут со старта?
– Скорее нет, один вообще только начинает тренироваться в общей группе, а другой провел только 20 минут в прошлом матче. Им еще нужно время, чтобы набрать форму.
– Обычно вы заменяете основных игроков в последние 15-20 минут матча. Вы таким образом пытаетесь дать им возможность отдохнуть?
– Это не приоритет, ведь для нас главное побеждать. Наша команда голодна до побед, игроки находятся в очень хорошей форме, поэтому мы можем дать кому-то передышку, но только в том случае, если игра будет складываться в нашу пользу, - сказал наставник.
Напомним, матч "Днепр-1" - АЗ состоится сегодня, 8 сентября и начнется в 22:00.
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