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Хавбек АЗ: Мы стремимся квалифицироваться в следующую стадию ЛК
Тиджани Рейндерс дал комментарий перед игрой с "Днепром-1"
Фото: az.nl/ Автор - Ed van de Pol
Полузащитник АЗ Алкмаар Тиджани Рейндерс поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Днепром-1" в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций.
– У команды сейчас сложный график. Как вы его выдерживаете?
– Нужно ухаживать за своим телом. Да, мы играем по сложному графику, но команда выигрывает, у нас хорошая полоса, поэтому и хорошее настроение. Конечно, команда может и уступить в каком-либо из следующих матчей, но это не изменит настроения внутри команды.
– Когда был последний выходной?
– Выходной был в понедельник. Был дома со своей женой. Ничего необычно, но необходимый отдых в столь сложном периоде я получил.
– Считается ли Лига Конференций настоящим европейским уровнем или это касается только о Лиги Чемпионе?
– Это очень интересный турнир, который имеет настоящий европейский уровень без вопросов. Конечно, АЗ стремится квалифицироваться в следующую стадию.
– С чем связан тот факт, что ты сейчас стал чаще играть в основном составе?
– Были изменения в составе команды, появилось свободное место, и я начал больше играть. Кроме того, стал показывать более стабильную игру. Пытаюсь улучшать свою игру в зонах завершения атаки, и надеюсь в дальнейшем выдерживать этот ритм и продолжать играть в основном составе, – заявил футболист.
Напомним, матч "Днепр-1" - АЗ состоится сегодня, 8 сентября и начнется в 22:00.
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