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Хавбек АЗ: Мы стремимся квалифицироваться в следующую стадию ЛК

Лига конференций
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Тиджани Рейндерс дал комментарий перед игрой с "Днепром-1"

Хавбек АЗ: Мы стремимся квалифицироваться в следующую стадию ЛК

Фото: az.nl/ Автор - Ed van de Pol

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Полузащитник АЗ Алкмаар Тиджани Рейндерс поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Днепром-1" в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций.

– У команды сейчас сложный график. Как вы его выдерживаете?

– Нужно ухаживать за своим телом. Да, мы играем по сложному графику, но команда выигрывает, у нас хорошая полоса, поэтому и хорошее настроение. Конечно, команда может и уступить в каком-либо из следующих матчей, но это не изменит настроения внутри команды.

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– Когда был последний выходной?

– Выходной был в понедельник. Был дома со своей женой. Ничего необычно, но необходимый отдых в столь сложном периоде я получил.

– Считается ли Лига Конференций настоящим европейским уровнем или это касается только о Лиги Чемпионе?

– Это очень интересный турнир, который имеет настоящий европейский уровень без вопросов. Конечно, АЗ стремится квалифицироваться в следующую стадию.

– С чем связан тот факт, что ты сейчас стал чаще играть в основном составе?

– Были изменения в составе команды, появилось свободное место, и я начал больше играть. Кроме того, стал показывать более стабильную игру. Пытаюсь улучшать свою игру в зонах завершения атаки, и надеюсь в дальнейшем выдерживать этот ритм и продолжать играть в основном составе, – заявил футболист.

Напомним, матч "Днепр-1" - АЗ состоится сегодня, 8 сентября и начнется в 22:00.

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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