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Левченко: Надеюсь, АЗ не сможет забить Днепру-1 быстрый гол
У днепрян все-таки есть шансы
Экс-игрок сборной Украины и специалист по нидерландскому футболу Евгений Левченко поделился мыслями о предстоящем матче "
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"Если Александр Кучер со своими помощниками сделают правильные выводы после неудачи в предыдущих матчах, то все может получиться. Последние два поединка, пусть и в чемпионате, команда выиграла, что добавляет настроения и желания для новых свершений — первое из которых будет игра против фаворита группы.
Небольшое преимущество я отдаю команде из Алкмара, но надеюсь, что они не смогут забить быстрый гол. Психологически это должно помочь "Днепру-1".
Подопечные Кучера в свою очередь должны надежнее сыграть на флангах. Шанс отличиться у них обязательно будет, поэтому поставлю на результативную ничью – 1:1", – сказал Левченко.
Напомним, что "Днепр-1" сыграет с АЗ Алкмаар сегодня, 8 сентября. Начало матча – в 22:00.
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