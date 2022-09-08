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Амаш и Валеф выйдут в старте Днепра-1 на АЗ
Стартовые составы команд
scdnipro1.com.ua
Сегодня, 8 сентября, Днепр-1 проведет свой первый матч в групповом раунде Лиги конференций – днепряне в условно домашнем матче примут нидерландский АЗ.
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Уже известны стартовые составы команд.
Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Амаш, Гуцуляк, Довбик
Запасные: Рыбак, Юрчук, Логинов, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик, Балули, Громов
АЗ: Верхюлст, Керкез, Деккер, Беукема, Хацидиакос, Рейндерс, Д. де Вит, Класси, ван Бредероде, Эвьен, Одгор
Запасные: Виндаль-Йенсен, Вестервелд, Сугавара, Коопмайнерс, Бараси, Лахдо, Базур, Ванхеусден, Федде де Йонг, М. де Вит
Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
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