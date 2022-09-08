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Амаш и Валеф выйдут в старте Днепра-1 на АЗ

Лига конференций
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Стартовые составы команд

Амаш и Валеф выйдут в старте Днепра-1 на АЗ

scdnipro1.com.ua

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Сегодня, 8 сентября, Днепр-1 проведет свой первый матч в групповом раунде Лиги конференций – днепряне в условно домашнем матче примут нидерландский АЗ.

  • Все самые яркие моменты матча Днепр-1 – АЗ Алкмаар доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известны стартовые составы команд.

Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Амаш, Гуцуляк, Довбик

Запасные: Рыбак, Юрчук, Логинов, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик, Балули, Громов

АЗ: Верхюлст, Керкез, Деккер, Беукема, Хацидиакос, Рейндерс, Д. де Вит, Класси, ван Бредероде, Эвьен, Одгор

Запасные: Виндаль-Йенсен, Вестервелд, Сугавара, Коопмайнерс, Бараси, Лахдо, Базур, Ванхеусден, Федде де Йонг, М. де Вит

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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