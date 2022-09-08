ЛК. Веселая перестрелка Вильярреала и Леха, Делор принёс Ницце ничью против Кёльна

Лига Конференций, 1-й тур

Группа А

Флоренция, Артемио Франки

Фиорентина – РФШ 1:1

Голы: Барак 56 – Илич 74

Чемпион Латвии "РФШ" добыл ничью после трудного выезда во Флоренцию. Винценцо Итальяно сделал 6 замен в сравнении с матчем против "Ювентуса" (1:1) на выходных, но всё равно выставил боеспособный состав – из новых лиц появились Голлини, Лукас Мартинес, Бонавентура и Иконе – у гостей и близко нет исполнителей того уровня, что обитают у "фиалок" в резерве.

"Фиорентина" нанесла 30 ударов за матч, но лишь 9 из них потревожили голкипера гостей. Количество трансформировалось в качество, когда Барак открыл счёт на 56-й минуте. Но за 15 до конца встречи Илич восстановил паритет. 1:1.

Эдинбург, Тайнкасл

Хартс – Истанбул Башакшехир 0:4

Голы: Калдырым 26, Ндайишимийе 67, Кингсли 75 (аг), Озджан 82

"Истанбул" Башакшехир добыл самую крупную победу в еврокубках в клубной истории, разгромив на выезде "Харт". "Сердца" прилично держались в первом тайме, пропустив всего один мяч от Хасана Али Калдырыма. Но после перерыва шотландцы посыпались, и в ворота многоопытного Крейга Гордона побывало ещё три мяча.

"Харт" за всю игру нанёс столько же ударов, сколько у соперника было голов. Поэтому победа команды Эмре Березоглу выглядит полностью заслуженной. Таким образом "Истанбул" единолично возглавляет группу А после осечки "Фиорентины".

Группа В

Брюссель, Констант Ванденсток

Андерлехт – Силькеборг 1:0

Гол: Фабиу Силва 81 (п)

"Андерлехт" испытал неожиданные проблемы в матче с представителем датской Суперлиги. "Силькеборг" за все 90 минут так и не потревожил соперника хотя бы одним ударов в створ, но забрал мяч под свой контроль (58% владения), что значительно усложнило задачу хозяев.

В конце концов "Андерлехт" сумел заработать пенальти, реализованный 20-летним Фабиу Силвой. 40-миллионный форвард "Вулверхэмптона" забил уже седьмой гол в сезоне, включая два в квалификации ЛК. Похоже, что аренда себя полностью оправдывает.

Группа С

Валенсия, Сиутат де Валенсия

Вильярреал – Лех 4:3

Голы: Чуквуэзе 32, Баэна 34, 40, Коклен 89 – Скурась 2, Ишак 47 (п), 62

Самый весёлый матч первой половины игрового дня неожиданно выдал "Вильярреал". Унаи Эмери, приучивший нас к крайне осторожным и закрытым баталиям, навязываемым его командой европейским грандам, неожиданно ушёл во все тяжкие против соперника поскромнее.

Лех повёл в дебюте, затем дважды отыгрывался, и лишь гол Франсиса Коклена на 89-й минуте положил конец этим играм в кошки-мышки. Отдельно отметим 2 гола от Алекса Баэни – 21-летний воспитанник "субмарин" во второй раз в сезоне кладёт дубль. Серьёзная заявка от молодого вингера.

Вена, Дженерали Арена

Аустрия – Хапоэль Беэр-Шева 0:0

"Аустрия" и "Хапоэль Беэр Шева" стали единственными командами первой части игрового дня, не сумевшие порадовать зрителей голами. Хозяева хотя бы старалась это сделать, нанеся более чем в два раза больше ударов, но ни один из них в сетку Омри Глазера не угодил. Отличный результат для "Хапоэля", учитывая что матч проходил на выезде.

Группа D

Угерске-Градиште, Городской

Словацко – Партизан 3:3

Голы: Калабишка 5, 19, Козак 83 – Дьябате 47, 53, Гомеш 62

Удаление: Белич 22 (гости)

"Словацко" отметил возвращение в еврокубки (в последний раз участвовали в Кубке Интертото 2003) ничьей с "Партизаном". В первой половине первого тайма чешская команда оформила себе шикарный задел. Ян Калабишка оформил дубль в стартовые 20 минут, а затем хавбек гостей Кристиян Белич заработал удаление.

Но после перерыва "Партизан" выдал сумасшедший камбек, в меньшинстве забил 3 гола на старте второй половины. Дьябате оформил дубль и сравнял счёт, а Рикарду Гомеш вообще вывел гостей вперёд. К чести "Словацко", им удалось спасти ничью – забил Козак.

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Кёльн 1:1

Голы: Делор 62 (п) – Тиггес 19

"Ницца" и "Кёльн" отнеслись друг к другу с полной серьёзностью, выставив фактически основные составы на матч первого тура. Оно и ясно – по сути между собой им и предстоит разделить лидерство в группе D. Для полного счастья не хватало только Каспера Шмейхеля и Николя Пепе, хотя выступления датчанина в последних играх вообще не обещают ему места в старте.

Штеффан Тиггес вывел гостей вперёд на старте первого тайма ударом головой. "Ницца" ответила на старте второй половины – Анди Делор реализовал пенальти. 1:1. В квартете D у нас пока что полное равенство.

Группа G

Приштина, Фадиль Вокри

Балкани – ЧФР Клуж 1:1

Гол: Арменд Тхачи 65 – Матиас 90+1

"Клуж" вырвал ничью с "Балкани" благодаря голу Юри Матиаса на первой добавленной ко второму тайму минуте. Косовары помногу владели мячом (67%), но каким-то образом нанесли на 10 ударов меньше соперника. Румыны могут быть довольны результатом, учитывая обстоятельства.