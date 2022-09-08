ЛК. Вадуц не проиграл, Пюник не удивил Базель, а Вест Хэм проявил характер

На групповом этапе Лиги конференций представлены 32-ве команды, которые разделены на восемь групп – по четыре в каждой. Победители групп выйдут в 1/8-ю финала турнира, вторые места – в раунд плей-офф (1/16-я финала), где сыграют с третьими местами Лиги Европы.

Дата всех матчей первого тура – ​​08.09.2022. В 19:45 начался первый слот матчей. Об их результатах - ЗДЕСЬ >>> | Ниже – о результатах матчей, начавшихся в 22:05.

Группа В

"Вест Хэм" (Англия) - FCSB (Румыния) 3:1

Голы: Боуен (пен.) 69, Эмерсон 74, Антонио 90 - Кордя 34

Можно говорить об эмоциях, чувствах, с которыми игроки "Вест Хэма" играли под известие о смерти Королевы… Но это все лишнее. Суть в том, что представитель АПЛ проявил характер, отреагировав на несправедливость в виде точного удара румын.

Несправедливость – потому что гости забили, не обладая инициативой в матче. После пропущенного англичане добавили в реализации и конвертировали свое игровое преимущество в нужный результат на табло. Двадцать ударов против десяти – этим все сказано. FCSB следует искать свои шансы с другими командами группы. Здесь, кроме "Вест Хэма", еще "Андерлехт" и "Силькеборг".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Вест Хэм Юнайтед" 1 1 0 0 3-1 +2 3 2 "Андерлехт" 1 1 0 0 1-0 +1 3 3 Силькеборг 1 0 0 1 0-1 -1 0 4 ФКСБ 1 0 0 1 1-3 -2 0

Группа Е

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Аполлон" (Кипр) 0:0

Этот результат, наверное, на руку "Днепру-1". С АЗ тягаться за самую высокую позицию в турнирной таблице не получится, а вот против "Аполлона" и "Вадуца" просто необходимо бороться. Иначе не поймем…

В общем, это был ровный и скучный матч. Гости немного больше владели мячом, но ударов по воротам – поровну (по семь). Ну и главный итог: только одно попадание в створ на двоих. Не заслужили голы.

"Днепр-1" (Украина) - АЗ (Нидерланды) 0:1

Гол: де Вит 63

Отчет о матче читайте ЗДЕСЬ >>>

# Команда И В Н П М РМ О 1 АЗ 1 1 0 0 1-0 +1 3 2 "Вадуц" 1 0 1 0 0-0 0 1 3 "Аполлон" 1 0 1 0 0-0 0 1 4 СК Днепр-1 1 0 0 1 0-1 -1 0

Группа F

"Мольде" (Норвегия) - "Гент" (Бельгия) 0:0

"Мольде" не просто отбивался в этом матче, а пытался выиграть, создавал. Как итог – преимущество по ударам и попаданиям в створ, но не по забитым мячам.

Против соперника из первой корзины одно очко – неплохо, однако нужно учитывать, что это домашний матч, где "Мольде" играет сильнее (чем в гостях) и рассчитывает на максимум. С другой стороны, другие соперники в группе таковы, что можно строить перспективы и на гостевые поединки с ними.

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Юргорден" (Швеция) 0:0

"Шэмрок Роверс" и "Юргорден" также сыграли между собой в нулевую ничью, сохраняя абсолютные диспозиции в турнирной таблице. Словно и не начинали борьбу.

Хотя для участников отчетного матча важно было почувствовать ритм: всего в матче было более двадцати ударов, факт чего делает эту игру не такой уж пресной.

Дальше должны разыграться.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Мольде" 1 0 1 0 0-0 0 1 2 Гент 1 0 1 0 0-0 0 1 3 "Шэмрок Роверс" 1 0 1 0 0-0 0 1 4 Юргорден 1 0 1 0 0-0 0 1

Группа G

"Сивасспор" (Турция) - "Славия" (Чехия) 1:1

Голы: Саби'А 26 - Олаинка 4

Нереализованный пенальти: Провод ("Славия") 90+4

Здесь было весело. "Славия" практически не превосходила "Сивасспор" в контроле мяча (52 на 48), но нанесла по воротам соперника 29 (!) ударов. Против семи у турок. И если откровенно, то чехи должны были брать три очка. При счете 1:1 на последних минутах у них был шанс с пенальти, но Провод с "точки" не обыграл вратаря.

Наш Тарас Качараба сыграл первый тайм, после чего был заменен.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Клуж 1 0 1 0 1-1 0 1 2 "Славия" 1 0 1 0 1-1 0 1 3 Балкани 1 0 1 0 1-1 0 1 4 Сивасспор 1 0 1 0 1-1 0 1

Группа Н

"Базель" (Швейцария) - "Пюник" (Армения) 3:1

Голы: Малес (пен.) 23, Бюргер 54, Бюргер 76 - Дашян 27

Для "Пюника" находиться в группе – уже удача. Но ведь аппетит приходит во время еды. Команда Эгише Меликяна даже не проиграла "Базелю" первый тайм, но потом посыпалась.

Оно не удивительно – "Базель" в этой группе выглядит гегемоном. Для такой команды как "Пьюник" уже сам факт игры против швейцарцев на их стадионе – незабываемый опыт. Его получили, в частности, и украинцы Антон Братков (89 минут), Сергей Вакуленко (90 минут), Роман Карасюк (десять минут).

"Слован" (Словакия) - "Жальгирис" (Литва) 0:0

Дебют литовцев в группе (не только "Жальгириса", а Ассоциации в целом) удался. Ничья на поле более опытного и более амбициозного соперника – успех. Да и балтийцы не просто играли на 0:0, а вполне себе строили планы относительно трех очков. Об этом свидетельствуют четырнадцать ударов по воротам.

За "Слован" сыграл хорошо знакомый нам Эрик Рамирес. У "Жальгириса" с первых минут вышел экс-игрок "Колоса" и "Львова" Ренан. 38-летний Саулюс Микалюнас остался в резерве.