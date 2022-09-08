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Фейерверк забитых голов. Вильярреал - Лех 4:3. Обзор матча, видео голов
Вильярреал - Лех 4:3, обзор матча, Лига конференций, первый тур, 08.09.2022
фото - ФК Лех / автор невідомий
Это был шикарный матч Лиги конференций. "Вильярреал" – большой фаворит матча и турнира, но "Лех" показал, что не тушуется перед авторитетами. Поляки бились, словно в последний раз. Все это вылилось в шикарную перестрелку, которую все-таки выиграл представитель Испании.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги конференций.
Валенсия, Сиутат де Валенсия
"Вильярреал" – "Лех" 4:3
Голы: Чуквуэзе 32, Баена 34, 40, Коклен 89 – Скурась 2, Ишак 47 (п), 62
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