  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Фейерверк забитых голов. Вильярреал - Лех 4:3. Обзор матча, видео голов
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фейерверк забитых голов. Вильярреал - Лех 4:3. Обзор матча, видео голов

Лига конференций
(1 голосов)

Вильярреал - Лех 4:3, обзор матча, Лига конференций, первый тур, 08.09.2022

Фейерверк забитых голов. Вильярреал - Лех 4:3. Обзор матча, видео голов

фото - ФК Лех / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Это был шикарный матч Лиги конференций. "Вильярреал" – большой фаворит матча и турнира, но "Лех" показал, что не тушуется перед авторитетами. Поляки бились, словно в последний раз. Все это вылилось в шикарную перестрелку, которую все-таки выиграл представитель Испании.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги конференций.

Валенсия, Сиутат де Валенсия
"Вильярреал" – "Лех" 4:3
Голы: Чуквуэзе 32, Баена 34, 40, Коклен 89 – Скурась 2, Ишак 47 (п), 62

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вильярреал Лех (Познань)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде