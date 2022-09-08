Фейерверк забитых голов. Вильярреал - Лех 4:3. Обзор матча, видео голов

Это был шикарный матч Лиги конференций. "Вильярреал" – большой фаворит матча и турнира, но "Лех" показал, что не тушуется перед авторитетами. Поляки бились, словно в последний раз. Все это вылилось в шикарную перестрелку, которую все-таки выиграл представитель Испании.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги конференций.

Валенсия, Сиутат де Валенсия

"Вильярреал" – "Лех" 4:3

Голы: Чуквуэзе 32, Баена 34, 40, Коклен 89 – Скурась 2, Ишак 47 (п), 62