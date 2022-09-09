Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Днепра-1: Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше
Днепряне минимально уступили АЗ
Фото: СК Днепр-1
Один из тренеров "Днепра-1" Валерий Городов прокомментировал поражение от АЗ Алкмаар (0:1) в матче первого тура группового раунда Лиги конференций.
– Я уже говорил, что наши соперники – это очень квалифицированная команда. Индивидуальное мастерство их на высоком уровне. До гола у наших ворот практически не было моментов, но в этом эпизоде недоработали в обороне защитники. После гола уже было тяжело. Мы пытались сделать что-нибудь в атаке, но не сложилось. Мы выиграли много верховых единоборств, однако у нас не было подборов. Это повлияло на результат.
– Прокомментируйте игру Артема Довбика?
– Артем очень старался. Ему нужно было много мячей сохранить для команды, но мало что получалось. Все игроки старались. Это для нас только первая игра в групповом раунде Лиги Конференций. Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше.
– Уже известно, насколько серьезна травма у Сватка?
– Нет, это будет известно завтра, – сказал Городов.
Популярное сейчас
- Не дотерпели. Фенербахче – Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча
- ЛЕ. Фенербахче - Динамо 2:1. Болезненный сценарий логического итога
- Фенербахче – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы
- Днепр-1 - АЗ Алкмаар. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 8 сентября 2022
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Ирина Морозюк в Турции показывает, как правильно заваривать чай. ВИДЕО