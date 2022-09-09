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Тренер Днепра-1: Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше

Лига конференций
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Днепряне минимально уступили АЗ

Тренер Днепра-1: Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Один из тренеров "Днепра-1" Валерий Городов прокомментировал поражение от АЗ Алкмаар (0:1) в матче первого тура группового раунда Лиги конференций.

– Я уже говорил, что наши соперники – это очень квалифицированная команда. Индивидуальное мастерство их на высоком уровне. До гола у наших ворот практически не было моментов, но в этом эпизоде ​​недоработали в обороне защитники. После гола уже было тяжело. Мы пытались сделать что-нибудь в атаке, но не сложилось. Мы выиграли много верховых единоборств, однако у нас не было подборов. Это повлияло на результат.

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– Прокомментируйте игру Артема Довбика?

– Артем очень старался. Ему нужно было много мячей сохранить для команды, но мало что получалось. Все игроки старались. Это для нас только первая игра в групповом раунде Лиги Конференций. Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше.

– Уже известно, насколько серьезна травма у Сватка?

– Нет, это будет известно завтра, – сказал Городов.

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В статье: Валерий Городов АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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