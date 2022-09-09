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Наставник АЗ: Днепр-1 сделал эту игру сложной для нас

Лига конференций
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Паскаль Янсен - о победе над украинской командой (1:0)

Наставник АЗ: Днепр-1 сделал эту игру сложной для нас

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер АЗ Алкмаар Паскаль Янсен высказался о победе над "Днепром-1" (1:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги конференций.

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– Игра была непростой, как мы и предполагали. Нам нужно было пытаться создавать пространство и нам было сложно играть с мячом и без мяча. Во втором тайме мы увеличили скорости, и у нас был едва ли не единственный момент, который мы сумели реализовать. Пространства потом стало больше, ведь "Днепр-1" должен был отходить от своей защитной игры. Я не могу сказать, что мы сегодня показали идеальную игру. Нам не все удавалось, но главное, что удалось победить.

– Понятно, что вы удовлетворены результатом, а удовлетворены ли вы качеством игры?

– Очевидно, что мы можем играть лучше, но мы должны понимать, что "Днепр-1" сделал эту игру сложной для нас. Как я и говорил, мы должны действовать лучше в игре на мяче и точности передач. Но я сказал игрокам, что даже в такой сложной игре, когда не все складывается в нашу пользу, мы все равно должны добиваться результата. Самое главное в такой момент набрать три очка и двигаться дальше, тем более что у нас сложный календарь впереди.

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– Как вам атмосфера в Кошице?

– У нас была традиционная прогулка по городу посреди дня, как мы и всегда делаем в гостевых матчах. Атмосфера была великолепной, мы рады видеть многих украинцев на стадионе. Мы знаем, как сейчас украинцы страдают, и мне кажется, что они были рады увидеть свою команду и своих соотечественников в матче европейского уровня. И мы были рады тому, что мы с соперником сегодня сумели в определенной степени переключить внимание этих людей от всех этих страданий, которые сейчас постигают украинцев, и они могли немного отдохнуть, - отметил специалист.

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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