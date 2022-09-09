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Полузащитник Днепра-1: Ничего страшного в том, что мы уступили, не вижу
Днепровский клуб пропустил один гол
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник СК "Днипро-1" Валентин Рубчинский прокомментировал итоги матча первого тура группового раунда Лиги Конференций против нидерландского АЗ (0:1). Слова футболиста приводит официальный сайт днепрян.
– Валентин, сегодня ты впервые вышел в основном составе команды в еврокубковом матче. Что почувствовал, когда услышал свою фамилию на тренерской установке?
– Почувствовал ответственность, что я должен выйти и хорошо сыграть. Еще год назад я играл во Второй лиге, а сейчас выхожу в основном составе команды в групповом раунде Лиги Конференций – это очень приятно.
– Что тебе говорил главный тренер перед матчем?
– Говорил, чтобы не боялся играть и действовал спокойно. Я чувствовал, что мне поверили.
– Вообще чувствуешь доверие тренерского штаба?
– Да, Я в первой игре вообще не вышел, а дальше постепенно стал выходить на поле и мое игровое время постоянно стало увеличиваться.
– Почувствовал сегодня разницу в уровне соперника по сравнению с чемпионатом Украины?
– Да, конечно, разница есть. АЗ входит в лучшую пятерку команд Нидерландов. Но мы сегодня тоже неплохо выглядели, но немного не повезло.
– Результат сегодня закономерен, была ли все-таки более ничейная игра?
– Они больше владели мячом, но моментов у нас, на мой взгляд, было даже больше. Ничего страшного в том, что мы уступили, не вижу.
– Теперь предстоит восстановиться к матчу чемпионата страны.
– У нас есть три дня. Будем пытаться восстановиться. Возможно, будет и какая-то ротация в составе, - сказал полузащитник.
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