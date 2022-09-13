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Украинская бригада арбитров назначена на матч Лиги конференций

Лига конференций
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Во главе с Арановским

Украинская бригада арбитров назначена на матч Лиги конференций

Новина українською

Украинский арбитр Евгений Арановский получил назначение на матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций.

Украинская бригада во главе с Арановским будет работать на матче группового раунда Лиги конференций в квартете D "Кельн" (Германия) - "Словацко" (Чехия), который состоится 15 сентября.

На линиях Арановскому будут помогать Виктор Матяш и Валентин Куцев. Четвертый арбитр – Ярослав Козик.

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В статье: Евгений Арановский Словацко (Чехия) Кёльн
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Источник:
УАФ

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