Украинская бригада арбитров назначена на матч Лиги конференций

Украинский арбитр Евгений Арановский получил назначение на матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций .

Украинская бригада во главе с Арановским будет работать на матче группового раунда Лиги конференций в квартете D "Кельн" (Германия) - "Словацко" (Чехия), который состоится 15 сентября.

На линиях Арановскому будут помогать Виктор Матяш и Валентин Куцев. Четвертый арбитр – Ярослав Козик.