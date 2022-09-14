Лига конференций. Новая попытка Днепра-1 взять первые очки, разные задачи для чехов, битва норвежцев с соседями

На групповом этапе Лиги конференций представлены 32-ве команды, которые разделены на восемь групп – по четыре в каждой. Победители групп выйдут в 1/8-ю финала турнира, вторые места – в раунд плей-офф (1/16-я финала), где сыграют с третьими местами Лиги Европы.

Дата всех матчей второго тура – ​​15.09.2022.

Группа Е

"Аполлон" (Кипр) 19:45 "Днепр-1" (Украина) ;

; АЗ (Нидерланды) 19:45 "Вадуц" (Лихтенштейн).

"Днепр-1" получит уже четвертую попытку (четвертый еврокубковый матч в истории клуба) для того, чтобы войти в список команд, когда-то приносивших Украине очки в Таблицу коэффициентов. В настоящее время таких команд есть девятнадцать.

Ничья поможет обойти в общей таблице украинского вклада "Олимпик" и "Десну", у которых – по полбалла. Победа поможет обойти их и сравняться с "Кривбассом" (два балла), опередив его по "дополнительным показателям". Для чего-то большего нужно работать на перспективу, например, на выход из группы.

# Команда И В Н П М РМ О 1 АЗ 1 1 0 0 1-0 +1 3 2 "Вадуц" 1 0 1 0 0-0 0 1 3 "Аполлон" 1 0 1 0 0-0 0 1 4 СК Днепр-1 1 0 0 1 0-1 -1 0

Группа D

"Кельн" (Германия) 22:00 "Словацко" (Чехия);

"Словацко" (Чехия); "Партизан" (Сербия) 22:00 "Ницца" (Франция).

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Партизан" 1 0 1 0 3-3 0 1 2 "Словацко" 1 0 1 0 3-3 0 1 3 "Кёльн" 1 0 1 0 1-1 0 1 4 "Ницца" 1 0 1 0 1-1 0 1

Группа G

ЧФР "Клуж" (Румыния) 19:45 "Сивасспор" (Турция);

"Сивасспор" (Турция); "Славия" (Чехия) 19:45 "Балкани" (Косово).

У чехов основной кулак сосредоточен именно в Лиге конференций. Ведь в Лиге чемпионов "Виктория" находится в "группе смерти" и пока – без побед, а в Лиге Европы – вообще без представителей. Второй тур определил для чехов разные по сложности задачи: против представителей скромного Косово и грозной Германии.

Также в одной группе с чешским "Словацко" находится "Партизан", которому предстоит сыграть против амбициозной "Ниццы". Будет любопытно.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Клуж 1 0 1 0 1-1 0 1 2 "Славия" 1 0 1 0 1-1 0 1 3 Балкани 1 0 1 0 1-1 0 1 4 Сивасспор 1 0 1 0 1-1 0 1

Группа Н

"Жальгирис" (Литва) 19:45 "Базель" (Швейцария);

"Базель" (Швейцария); "Пюник" (Армения) 19:45 "Слован" (Словакия).

"Базель" попал в довольно легкую группу, что и подтвердилось результатом первого тура (победа над "Пюником" 3:1). На этот раз швейцарцев попытаются остановить дебютанты группового раунда литовцы.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Базель" 1 1 0 0 3-1 +2 3 2 "Слован" 1 0 1 0 0-0 0 1 3 "Жальгирис" 1 0 1 0 0-0 0 1 4 "Пюник" 1 0 0 1 1-3 -2 0

Группа В

FCSB (Румыния) 22:00 "Андерлехт" (Бельгия);

"Андерлехт" (Бельгия); "Силькеборг" (Дания) 22:00 "Вест Хэм" (Англия).

Дания, как и Украина, представлена ​​по одной команде в каждом турнире. Но в отличие от Украины, в первом туре датчане очков не набирали. Во втором у всех представителей этой страны будут соперники из топ-чемпионатов: "Севилья" и "Лацио" у "Копенгагена" и "Мидтьюлланна" соответственно, "Вест Хэм" – у "Силькеборга". Эта страна претендует на то, чтобы вытеснить нас из топ-15. Поэтому каждое их зачётное очко, как и наше – на вес золота.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Вест Хэм Юнайтед" 1 1 0 0 3-1 +2 3 2 "Андерлехт" 1 1 0 0 1-0 +1 3 3 Силькеборг 1 0 0 1 0-1 -1 0 4 ФКСБ 1 0 0 1 1-3 -2 0

Группа F

"Юргорден" (Швеция) 19:45 "Мольде" (Норвегия);

"Мольде" (Норвегия); "Гент" (Бельгия) 19:45 "Шэмрок Роверс" (Ирландия).

Норвежцы в первом туре завоевали домашнюю ничью против фаворита группы, а сейчас сыграют против одного из аутсайдеров. Хотя "Юргорден" в квалификации показал, что является непростым соперником. Кроме того, это будет принципиальное противостояние, ведь встречаются представители стран-географических соседей. Испытание и для тех, и для других.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Мольде" 1 0 1 0 0-0 0 1 2 Гент 1 0 1 0 0-0 0 1 3 "Шэмрок Роверс" 1 0 1 0 0-0 0 1 4 Юргорден 1 0 1 0 0-0 0 1

Остальные матчи:

Группа А

РФШ (Латвия) 22:00 "Харт" (Шотландия);

"Харт" (Шотландия); "Башакшехир" (Турция) 22:00 "Фиорентина" (Италия).

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Истанбул ББ" 1 1 0 0 4-0 +4 3 2 РФШ 1 0 1 0 1-1 0 1 3 "Фиорентина" 1 0 1 0 1-1 0 1 4 Харт оф Мидлотиан 1 0 0 1 0-4 -4 0

Группа С

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 22:00 "Вильярреал" (Испания);

"Вильярреал" (Испания); "Лех" (Польша) 22:00 "Аустрия" (Австрия).