Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига конференций. Новая попытка Днепра-1 взять первые очки, разные задачи для чехов, битва норвежцев с соседями
Анонс матчей второго тура группового раунда Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos
На групповом этапе Лиги конференций представлены 32-ве команды, которые разделены на восемь групп – по четыре в каждой. Победители групп выйдут в 1/8-ю финала турнира, вторые места – в раунд плей-офф (1/16-я финала), где сыграют с третьими местами Лиги Европы.
Дата всех матчей второго тура – 15.09.2022.
- "Аполлон" (Кипр) 19:45 "Днепр-1" (Украина);
- АЗ (Нидерланды) 19:45 "Вадуц" (Лихтенштейн).
"Днепр-1" получит уже четвертую попытку (четвертый еврокубковый матч в истории клуба) для того, чтобы войти в список команд, когда-то приносивших Украине очки в Таблицу коэффициентов. В настоящее время таких команд есть девятнадцать.
Ничья поможет обойти в общей таблице украинского вклада "Олимпик" и "Десну", у которых – по полбалла. Победа поможет обойти их и сравняться с "Кривбассом" (два балла), опередив его по "дополнительным показателям". Для чего-то большего нужно работать на перспективу, например, на выход из группы.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|АЗ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|2
|"Вадуц"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|3
|"Аполлон"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|4
|СК Днепр-1
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
- "Кельн" (Германия) 22:00 "Словацко" (Чехия);
- "Партизан" (Сербия) 22:00 "Ницца" (Франция).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Партизан"
|1
|0
|1
|0
|3-3
|0
|1
|2
|"Словацко"
|1
|0
|1
|0
|3-3
|0
|1
|3
|"Кёльн"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|4
|"Ницца"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
- ЧФР "Клуж" (Румыния) 19:45 "Сивасспор" (Турция);
- "Славия" (Чехия) 19:45 "Балкани" (Косово).
У чехов основной кулак сосредоточен именно в Лиге конференций. Ведь в Лиге чемпионов "Виктория" находится в "группе смерти" и пока – без побед, а в Лиге Европы – вообще без представителей. Второй тур определил для чехов разные по сложности задачи: против представителей скромного Косово и грозной Германии.
Также в одной группе с чешским "Словацко" находится "Партизан", которому предстоит сыграть против амбициозной "Ниццы". Будет любопытно.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Клуж
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|2
|"Славия"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|3
|Балкани
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|4
|Сивасспор
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
- "Жальгирис" (Литва) 19:45 "Базель" (Швейцария);
- "Пюник" (Армения) 19:45 "Слован" (Словакия).
"Базель" попал в довольно легкую группу, что и подтвердилось результатом первого тура (победа над "Пюником" 3:1). На этот раз швейцарцев попытаются остановить дебютанты группового раунда литовцы.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Базель"
|1
|1
|0
|0
|3-1
|+2
|3
|2
|"Слован"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|3
|"Жальгирис"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|4
|"Пюник"
|1
|0
|0
|1
|1-3
|-2
|0
- FCSB (Румыния) 22:00 "Андерлехт" (Бельгия);
- "Силькеборг" (Дания) 22:00 "Вест Хэм" (Англия).
Дания, как и Украина, представлена по одной команде в каждом турнире. Но в отличие от Украины, в первом туре датчане очков не набирали. Во втором у всех представителей этой страны будут соперники из топ-чемпионатов: "Севилья" и "Лацио" у "Копенгагена" и "Мидтьюлланна" соответственно, "Вест Хэм" – у "Силькеборга". Эта страна претендует на то, чтобы вытеснить нас из топ-15. Поэтому каждое их зачётное очко, как и наше – на вес золота.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Вест Хэм Юнайтед"
|1
|1
|0
|0
|3-1
|+2
|3
|2
|"Андерлехт"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|Силькеборг
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|4
|ФКСБ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|-2
|0
- "Юргорден" (Швеция) 19:45 "Мольде" (Норвегия);
- "Гент" (Бельгия) 19:45 "Шэмрок Роверс" (Ирландия).
Норвежцы в первом туре завоевали домашнюю ничью против фаворита группы, а сейчас сыграют против одного из аутсайдеров. Хотя "Юргорден" в квалификации показал, что является непростым соперником. Кроме того, это будет принципиальное противостояние, ведь встречаются представители стран-географических соседей. Испытание и для тех, и для других.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Мольде"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|2
|Гент
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|3
|"Шэмрок Роверс"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|4
|Юргорден
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
Остальные матчи:
- РФШ (Латвия) 22:00 "Харт" (Шотландия);
- "Башакшехир" (Турция) 22:00 "Фиорентина" (Италия).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Истанбул ББ"
|1
|1
|0
|0
|4-0
|+4
|3
|2
|РФШ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|3
|"Фиорентина"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|4
|Харт оф Мидлотиан
|1
|0
|0
|1
|0-4
|-4
|0
- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 22:00 "Вильярреал" (Испания);
- "Лех" (Польша) 22:00 "Аустрия" (Австрия).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Вильярреал"
|1
|1
|0
|0
|4-3
|+1
|3
|2
|"Аустрия"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|3
|Хапоэль
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|4
|"Лех"
|1
|0
|0
|1
|3-4
|-1
|0
Популярное сейчас
- Зубков: Черчесов не зашел в Украину с оружием, но паспорт есть паспорт
- Несостоявшийся динамовский хоббит. Лиэль Абада и Селтик способны убежать от Шахтера
- Шахтер - Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 14 сентября 2022
- Украинская бригада арбитров назначена на матч Лиги конференций
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 23:55 Зарубежные ЛК. Вадуц не проиграл, Пюник не удивил Базель, а Вест Хэм проявил характер
- 13:47 Зарубежные Лига конференций. Дебют Днепра-1, возможности Чехии и запасной вариант для Норвегии
- 12:18 Зарубежные Лига Европы. Динамо против старых знакомых, угроза от Дании, нелегкая жизнь представителя Греции