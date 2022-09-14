Днепр-1 отправился на матч с Аполлоном с одним нападающим

Меньше чем через месяц "Днепр-1" уже второй раз отправляется на Кипр. Но теперь это путешествие происходит в рамках группового турнира Лиги конференций, и пунктом назначения является Никосия. Там будет принимать своих соперников в еврокубке "Аполлон" из Лимассола.

В состав делегации вошел 21 футболист:

Вратари : Макс Валеф, Владислав Рыбак, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин;

: Макс Валеф, Владислав Рыбак, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин; Защитники : Владимир Адамюк, Александр Сваток, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Янис Амаш, Никита Кононов;

: Владимир Адамюк, Александр Сваток, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Янис Амаш, Никита Кононов; Полузащитники : Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Руслан Бабенко, Эдуард Сарапий, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Фарес Балули, Игорь Когут, Александр Пихаленок, Сергей Горбунов;

: Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Руслан Бабенко, Эдуард Сарапий, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Фарес Балули, Игорь Когут, Александр Пихаленок, Сергей Горбунов; Форвард: Артем Довбик.

По сравнению с последними матчами тренерский штаб не может рассчитывать на получившего повреждение Артема Громова. Продолжают находиться в лазарете Доминго Бланко и Валерий Лучкевич.

Напомним, матч 2-го тура Лиги Конференций УЕФА "Аполлон" - "Днепр-1" состоится 15 сентября в 19:45. В первом туре украинская команда уступила нидерландскому "АЗ" (0:1), а киприоты разошлись ничьей 0:0 с лихтенштейнским "Вадуцем".