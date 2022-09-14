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Днепр-1 отправился на матч с Аполлоном с одним нападающим

Лига конференций
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В заявке днепрян 21 футболист

Днепр-1 отправился на матч с Аполлоном с одним нападающим

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Меньше чем через месяц "Днепр-1" уже второй раз отправляется на Кипр. Но теперь это путешествие происходит в рамках группового турнира Лиги конференций, и пунктом назначения является Никосия. Там будет принимать своих соперников в еврокубке "Аполлон" из Лимассола.

В состав делегации вошел 21 футболист:

  • Вратари: Макс Валеф, Владислав Рыбак, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин;
  • Защитники: Владимир Адамюк, Александр Сваток, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Янис Амаш, Никита Кононов;
  • Полузащитники: Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Руслан Бабенко, Эдуард Сарапий, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Фарес Балули, Игорь Когут, Александр Пихаленок, Сергей Горбунов;
  • Форвард: Артем Довбик.

По сравнению с последними матчами тренерский штаб не может рассчитывать на получившего повреждение Артема Громова. Продолжают находиться в лазарете Доминго Бланко и Валерий Лучкевич.

Напомним, матч 2-го тура Лиги Конференций УЕФА "Аполлон" - "Днепр-1" состоится 15 сентября в 19:45. В первом туре украинская команда уступила нидерландскому "АЗ" (0:1), а киприоты разошлись ничьей 0:0 с лихтенштейнским "Вадуцем".

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В статье: Аполлон (Кипр) СК Днепр-1
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