Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Днепра-1 Городов: Аполлон – это чемпион Кипра. Чемпион есть чемпион
Легкой прогулки точно не будет
scdnipro1.com.ua
Тренер "Днепра-1" Валерий Городов на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги конференций с "Аполлоном".
Все самые яркие моменты матча Аполлон – Днепр-1 доступны в режиме Live в нашем Telegram
"Аполлон" – это чемпион Кипра. Чемпион есть чемпион и этим все сказано. Это амбициозная команда с опытом игры в еврокубках.
Но нам отступать некуда, потому мы завтра будем стремиться победить. Для этого нужно, чтобы ни один футболист команды не выпадал из игры, чтобы каждый игрок выиграл как можно больше единоборств, и чтобы все футболисты выполняли план на игру. На поле ребятам нужно будет быть агрессивными и смелыми", - сказал Городов.
Напомним, что матч "Аполлон" – "Днепр-1" состоится в четверг, 15 сентября, и начнется в 19:45.
Популярное сейчас
- Швед, Мудрик и Зубков в атаке. Стартовые составы на матч Шахтер - Селтик
- Фанаты Челси стоя поаплодируют Тухелю на 21 минуте матча с Зальцбургом
- Зубков: Черчесов не зашел в Украину с оружием, но паспорт есть паспорт
- Днепр-1 отправился на матч с Аполлоном с одним нападающим
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО