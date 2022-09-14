Тренер Днепра-1 Городов: Аполлон – это чемпион Кипра. Чемпион есть чемпион

Тренер "Днепра-1" Валерий Городов на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги конференций с "Аполлоном".

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"Аполлон" – это чемпион Кипра. Чемпион есть чемпион и этим все сказано. Это амбициозная команда с опытом игры в еврокубках.

Но нам отступать некуда, потому мы завтра будем стремиться победить. Для этого нужно, чтобы ни один футболист команды не выпадал из игры, чтобы каждый игрок выиграл как можно больше единоборств, и чтобы все футболисты выполняли план на игру. На поле ребятам нужно будет быть агрессивными и смелыми", - сказал Городов.

Напомним, что матч "Аполлон" – "Днепр-1" состоится в четверг, 15 сентября, и начнется в 19:45.