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Тренер Днепра-1 Городов: Аполлон – это чемпион Кипра. Чемпион есть чемпион

Лига конференций
Обновлено
(3 голосов)

Легкой прогулки точно не будет

Тренер Днепра-1 Городов: Аполлон – это чемпион Кипра. Чемпион есть чемпион

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Тренер "Днепра-1" Валерий Городов на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги конференций с "Аполлоном".

Все самые яркие моменты матча Аполлон – Днепр-1 доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Аполлон" – это чемпион Кипра. Чемпион есть чемпион и этим все сказано. Это амбициозная команда с опытом игры в еврокубках.

Но нам отступать некуда, потому мы завтра будем стремиться победить. Для этого нужно, чтобы ни один футболист команды не выпадал из игры, чтобы каждый игрок выиграл как можно больше единоборств, и чтобы все футболисты выполняли план на игру. На поле ребятам нужно будет быть агрессивными и смелыми", - сказал Городов.

Напомним, что матч "Аполлон" – "Днепр-1" состоится в четверг, 15 сентября, и начнется в 19:45.

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В статье: Валерий Городов СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
14.09.2022 в 22:59
Кіпрський футбол сьогодні на підйомі
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Mexxxxx (Просяная)
14.09.2022 в 22:44
Так і хочеться відповісти - а Кіпр є Кіпр, і цим також все сказано.
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