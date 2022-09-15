Знакомые лица. Шесть УПЛовцев, игравших в Аполлоне из Лимассола

Давайте честно — все мы недооценили АЕК из Ларнаки, который выпал "Днепру-1" в квалификации Лиги Европы. Киприоты настолько непринужденно разгромили (5:1) третью силу УПЛ, что многие откровенно удивились: как это вообще произошло?.. Неужели в тамошней лиге есть такие сильные представители?

И вот жеребьевка Лиги конференций подбросила Александру Кучеру нового соперника - "Аполлон" из Лимассола. Казалось бы, клуб не на ведущих ролях — да, в прошлом году бело-синие выиграли местный чемпионат, однако сделали это впервые с сезона 2005/06.

Хотелось бы сказать, что это проходная команда, но стоит так рисковать, учитывая недавний опыт "Днепра-1". В то же время, если разобраться, между нами и "Аполлоном" есть точки соприкосновения - а точнее футболисты. Оказывается, эти ребята выступали и в Украине и непосредственно в составе коллектива из Лимассола.

Аруна Бабангида (Нигерия)

Позиция: правый вингер

Статистика в донецком "Металлурге" (сезон 2004/05): 10 матчей, 2 гола (544 минуты)

Статистика в "Аполлоне" (2007-2009 гг.): 50 матчей, 16 голов (3986 минут)

Выпускнику "Ла Масии" предсказывали большое будущее. Здесь без шуток - как вспоминал Микель Артета, "в пятнадцать Бабангида был лучшим в мире". Нигериец рос рядом с Андресом Иньестой, тренировался под наблюдением Луи ван Гала, имел пример в виде знаменитого брата — Тиджани Бабангида построил хорошую карьеру в Нидерландах и считался лидером сборной.

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Для многих было шоком, что в 2004-м такой талант вынырнул в донецком "Металлурге". Впрочем, магия, навеянная каталонским происхождением, быстро развеялась, как только Аруна коснулся мяча на более серьезном уровне, чем молодежный. Не сказать, что у африканца отсутствовал стиль, но чего ему точно не хватило, это характера. Забегая вперед, подчеркнем, что из-за отсутствия этого стержня, обвинений всех и вся и попыток вызвать жалость вингер и не оправдал ожидания.

Бабангида сыграл за "Металлург" 10 поединков и дважды забил - принес победу над луцкой "Волынью" (1:0) и прервал "сухую" серию "Металлиста" (3:1), которая до этого длилась пять матчей. По завершении сезона 2004/05 не без помощи Ривалдо перебрался в "Олимпиакос", там провалился и уже тогда присоединился к "Аполлону".

В Лимассоле Аруна задержался на два года, где показал неплохой футбол. 16 голов – не заоблачная статистика, однако благодаря активности нигерийца команда дважды подряд финишировала пятой в турнирной таблице и едва не гарантировала место в еврокубках.

Что интересно, на этом Бабангида закончился - в "Кубани", "Майнце" и "Витессе" он суммарно принял участие в 22 встречах и завершил профессиональные выступления в первенстве Мальты.

Исли Хиди (Албания)

Позиция: вратарь

Статистика в "Кривбассе" (2007-2010 гг.): 39 матчей, 54 пропущенных, 8 клиншитов (3510 минут)

Статистика в "Аполлоне" (2013-2016 гг.): 3 матча, 6 пропущенных, 1 клиншит (270 минут)

В определенном смысле Исли Хиди стал легендой "Кривбасса" — горячий по темпераменту албанец не гнушался регулярными нарушениями спортивного режима, о которых потом в городе ходили басни.

Что касается профессиональных навыков, то здесь тоже голкипер не был постоянным - мог поймать кураж, а затем запросто пропустить мяч на последних минутах. Причем необычный — в 2009-м Хиди проспал выстрел Жажи Коэлью с 35 метров, в результате чего в глазах болельщиков превратился в локальный мем.

В 2009-м криворожцы устали от цирковых трюков имени Исли и отправили балканца в ларнакский "Алки". После возвращения из аренды вратарь не пользовался спросом — Антон Каниболоцкий и Вячеслав Кернозенко обладали большей практикой.

За сборную Албании Хиди сыграл 17 матчей, один из них против Аргентины с Месси, фото - Getty Images

В 2011-м Хиди переехал на Кипр, пробовал себя в никосийском "Олимпиакосе" и АЕЛе из Лимасола, а в 2013-м сменил лагерь "львов" на соседний. В "Аполлон" Хиди сознательно шел запасным, практически все время сидел на скамье запасных, пока неотложные вопросы решал португалец Бруну Вали.

Константинос Макридис (Кипр)

Позиция: центральный полузащитник

Статистика в "Аполлоне" (2002-2004, 2016-2018 гг.): 47 матчей, 2 гола

Статистика в донецком "Металлурге" (2008-2009, 2012-2015 гг.): 113 матчей, 8 голов, 15 ассистов (9571 минут)

Константинос Макридис является безоговорочной легендой кипрского футбола и справедливо носил капитанскую повязку своей сборной. Кроме "Аполлона" центрхав играл в "Этникосе", статусных АПОЭЛе и "Омонии". Впрочем, "бело-синие" для Константиноса также особенные - там он при первом пребывании подтвердил, что имеет потенциал и готов к серьезному вызову, а в 2018-м повесил бутсы на гвоздь.

Украинский зритель знает Макридиса в цветах донецкого "Металлурга". Подчеркнем, что киприот – пример правильного легионера, который не берет время на так называемую раскачку, а без лишних слов приносит результат. Благодаря активности Константиноса "металлурги" претендовали на еврокубки и туда дважды попали - жаль, что уступили в борьбе с "Аустрией" и албанским "Кукеси".

Давид Фопала (Франция)

Позиция: центрфорвард

Статистика в "Заре" (сезон 2017/18): 13 матчей, 1 ассист (856 минут)

Статистика в "Аполлоне" (сезон 2018/19): 13 матчей, 2 гола (428 минут)

Давид Фопала является продуктом школы "Ланса" и преподносился "Зарей" под соусом "игрока "Манчестер Сити" с несколькими неудачными арендами.

Перешел к луганцам в феврале 2018-го и сразу был задействован Юрием Вернидубом — благо нападающий может отработать по всему периметру атаки. Тем не менее, Фопала не добавил разнообразия, записал в актив скупой ассист против "Вереса" (1:0) и в августе 2018-го оказался в дубле. Говорят, по двум причинам – во-первых, Давид не выполнил требования тренерского штаба и дал усомниться в себе, во-вторых, футболист не был эталоном в плане поведения.

В "Аполлоне" Фопала получил еще меньше времени, однако у него есть красивый хайлайт — в групповом раунде Лиги Европы 2018/19 выдал классную бисиклету против римского "Лацио" (2:0). Летом 2019-го стал свободным агентом, в дальнейшем путешествовал по чемпионатам Норвегии и Мальты, а недавно защищал цвета "Бове" — представителя четвертого дивизиона Франции. Можно утверждать, что в 25 Давид никому не нужен и вряд ли еще когда-нибудь "выплывет" в каком-нибудь приличном коллективе.

Александр Нойок (Украина)

Позиция: опорный полузащитник

Статистика в "Аполлоне" (сезон 2021/22): 11 матчей, 1 гол (832 минуты)

Воспитанник "Шахтера" был одним из тех, кто не хотел сидеть за спинами более объективно сильных конкурентов. Правда, Александр не продемонстрировал что-то особенное и за пределами "горняков" - период в "Металлисте" и донецком "Металлурге" трудно назвать продуктивным (38 поединков, 1 мяч).

Отдельная история – Беларусь, где хавбек запомнился хорошим перформансом в составе минского и брестского "Динамо". Хотя здесь тоже все познается в сравнении — если тебя потом приглашают аутсайдер страны-агрессора, это на что-то намекает.

В декабре 2021-го Нойок подписал трехлетний контракт с "Аполлоном", однако не поразил на фоне Хараламбоса Кирьяка и других претендентов по позиции. Исполнитель отметился результативным действием против никосийского "Олимпиакоса", отпраздновал чемпионство и в августе прекратил сотрудничество по обоюдному согласию сторон. В настоящее время является свободным агентом.

Также добавим, что в "Аполлоне" находился Франсиско Ди Франко - аргентинец, известный историей в "Карпатах" и "Днепре-1", не провел за "бело-синих" ни одной встречи. Атакующий полузащитник приехал в Лимассол, сразу был отдан в аренду АЕЗ Закакиу и в 2017-м согласовал трансфер с львовянами.

Кому-то это все может показаться странным, но не забывайте, в каком месте произошли события. На Кипре любят интересные финансовые сделки и "Аполлон" не является исключением: например, в 2015-м клуб оформил переход Луки Йовича (серб не побывал ни на одной тренировке) за 2 миллиона евро, продал форварда "Бенфике" в 3,5 раза дороже и потом те же 2 миллиона передал "Црвене Звезде". Оригинальный способ, чтобы обойти изменения ФИФА относительно прав на игрока, принадлежавших двум и более командам.