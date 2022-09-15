Боевой состав: Пихаленок, Гуцуляк и Довбик в старте Днепра-1 на Апполон

Сегодня, 15 сентября, Днепр-1 проведет свой второй матч в групповом раунде Лиги конференций – днепряне в выездном матче сыграют с кипрским Апполоном.

Уже известны стартовые составы команд.

Все самые яркие моменты матча Аполлон – Днепр-1 доступны в режиме Live в нашем Telegram

Аполлон: А. Иванович, Пейберн, Роберж, Алисами, А. Панайоту, Кириаку, Коль, Шахар, Ба, Хаммас, Питтас

Запасные: Лоиза, Д. Деметриу, В. Йованович, Артиматас, Онженда, Кабрал, Шполярич, Йенсен.

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Амаш, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Балули, Логинов, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик.