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Боевой состав: Пихаленок, Гуцуляк и Довбик в старте Днепра-1 на Апполон

Лига конференций
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Стартовые составы команд

Боевой состав: Пихаленок, Гуцуляк и Довбик в старте Днепра-1 на Апполон

scdnipro1.com.ua

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Сегодня, 15 сентября, Днепр-1 проведет свой второй матч в групповом раунде Лиги конференций – днепряне в выездном матче сыграют с кипрским Апполоном.

Уже известны стартовые составы команд.

  • Все самые яркие моменты матча Аполлон – Днепр-1 доступны в режиме Live в нашем Telegram

Аполлон: А. Иванович, Пейберн, Роберж, Алисами, А. Панайоту, Кириаку, Коль, Шахар, Ба, Хаммас, Питтас

Запасные: Лоиза, Д. Деметриу, В. Йованович, Артиматас, Онженда, Кабрал, Шполярич, Йенсен.

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Амаш, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Балули, Логинов, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик.

Напомним, что поединок начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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