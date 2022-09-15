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Аполлон – Днепр-1. 1:3. Киприоты отыграли один мяч – Видео
Разгрома не будет?
Фото: scdnipro1.com.ua
"Аполлон" отыграл один мяч в матче проитив "Днепра-1". Киприотская команда сохраняет шансы на камбэк.
Иоаннис Питтас выиграл борьбу за мяч и пробил в левый угол ворот.
58' Иоаннис Питтас – 1:3.
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