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Аполлон – Днепр-1. 1:3. Киприоты отыграли один мяч – Видео

Лига конференций
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(2 голосов)

Разгрома не будет?

Аполлон – Днепр-1. 1:3. Киприоты отыграли один мяч – Видео

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Аполлон" отыграл один мяч в матче проитив "Днепра-1". Киприотская команда сохраняет шансы на камбэк.

Иоаннис Питтас выиграл борьбу за мяч и пробил в левый угол ворот.

58' Иоаннис Питтас – 1:3.

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В статье: Аполлон (Кипр) СК Днепр-1 Лига конференций
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