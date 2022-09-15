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ЛК. Вторая победа АЗ и стремительный камбек Славии
Алкмаар обогнал Днепр-1
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций, групповой этап
Квартет E
Алкмаар, АЗ-Стэдиум
АЗ Алкмаар – Вадуц 4:1
Голы: Бараси 19, Бёкема 81, Сугавара 90+2, де Вит 90+5 – Гёльзер 22
Удаление: Бюхель 61
Квартет F
Стокгольм, Стокхольмс
Юргорден – Мольде 2:2
Голы: Думбуя 50, Банда 58 – Фофана 39 (п), Брейвик 77
Удаление: Фофана 57
Гент, Гент Стэдиум
Гент – Шэмрок Роверс 3:0
Гол: Кёйперс 9, Одиджа-Офоэ 18, 65
Квартет G
Прага, Эден Арена
Славия Прага – Балкани 3:2
Голы: Фрашери 26 (аг), Олайинка 34, Масопут 41 – Красничи 23, Кореница 29
Удаление: Таки 84
Клуж-Напока, Константин Рэдулеску
ЧФР – Сивасспор 0:1
Гол: Градель 28 (п)
Квартет H
Вильнюс, ФФЛ
Жальгирис – Базель 0:1
Гол: Зекири 62
Ереван, Республиканский
Пюник – Слован 2:0
Гол: Дашян 35, Отубаньо 36
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