  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. ЛК. Вторая победа АЗ и стремительный камбек Славии
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛК. Вторая победа АЗ и стремительный камбек Славии

Лига конференций
(1 голосов)

Алкмаар обогнал Днепр-1

ЛК. Вторая победа АЗ и стремительный камбек Славии

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига конференций, групповой этап

Квартет E

Алкмаар, АЗ-Стэдиум

АЗ Алкмаар – Вадуц 4:1

Голы: Бараси 19, Бёкема 81, Сугавара 90+2, де Вит 90+5 – Гёльзер 22

Удаление: Бюхель 61

Квартет F

Стокгольм, Стокхольмс

Юргорден – Мольде 2:2

Голы: Думбуя 50, Банда 58 – Фофана 39 (п), Брейвик 77

Удаление: Фофана 57

Гент, Гент Стэдиум

Гент – Шэмрок Роверс 3:0

Гол: Кёйперс 9, Одиджа-Офоэ 18, 65

Квартет G

Прага, Эден Арена

Славия Прага – Балкани 3:2

Голы: Фрашери 26 (аг), Олайинка 34, Масопут 41 – Красничи 23, Кореница 29

Удаление: Таки 84

Клуж-Напока, Константин Рэдулеску

ЧФР – Сивасспор 0:1

Гол: Градель 28 (п)

Квартет H

Вильнюс, ФФЛ

Жальгирис – Базель 0:1

Гол: Зекири 62

Ереван, Республиканский

Пюник – Слован 2:0

Гол: Дашян 35, Отубаньо 36

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде