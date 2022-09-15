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Тренер Днепра-1 Городов: Преподнесли настоящий праздник для всех наших украинских болельщиков
Днепр-1 добыл первую в истории победу в еврокубках
scdnipro1.com.ua
Тренер "Днепра-1" Валерий Городов рассказал о
– Мы тщательно готовились к этой игре, разбирали действия каждого футболиста "Аполлона". Мы очень рады этой победе. Думаю, что мы полностью обыграли соперника и заслуженно выиграли этот матч.
– Поздравляем вас с победой. Как вы чувствуете себя с психологической точки зрения, учитывая происходящее в Украине? Вы ведь не просто тренировались и играли, а еще и заслуженно по игре победили?
– Да, на самом деле это очень тяжело. Мы полгода без семьи и Родины, но все наши футболисты сплотились и преподнесли настоящий праздник для всех наших украинских болельщиков.
– Ожидали ли вы, что так плохо будет играть такая хорошая команда, как "Аполлон", особенно в первом тайме? И если бы перед игрой вам сказали, что выиграете 3:1, то поверили бы?
– Да, поверил бы. На мой взгляд, наша команда очень хорошо сегодня сыграла.
– С другой кипрской командой АЕК "Днепр-1" не выглядел так красиво. Что изменилось в команде?
- Сказался тренировочный процесс и общий опыт, который команда получила за это время. Наша команда только строится и нам нужно время. И еще хочу поблагодарить наших болельщиков. Для нас их поддержка очень важна.
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