ЛК. Разгромное поражение в Стамбуле углубляет кризис в Фиорентине

Лига Конференций. Группа А. Второй тур

Стамбул. "Фатих Терим Стадиум"

"Истанбул Башакшехир" - "Фиорентина" 3:0

Голы: Гюрлер 57, 71, Траоре 90

"Истанбул Башакшехир": Шенгезер, Кайсара, Ндиашимийе, Туба, Калдирим, Билья (Текдемир 76), Гюрлер (Шиш 76), Озкан (Туруч 59), Алексич, Окака (Траоре 59), Шуяр (Озил 82)

"Фиорентина": Голлини, Венути, Игор, Мандрагора, Терзич (Бираги 67), Амрабат, Бонавентура (Данкан 78), Мале (Барак 67), Иконе, Кабрал (Йович 46), Сапонара (Куаме 78)

Предупреждения: Иконе 22, Амрабат 61

Удаление: Иконе 76 (вторая желтая)

Главный арбитр: Гильермо Куадра (Испания)

Команды с разных полюсов. "Башакшехир" с девятью победами и тремя ничьими в 12-ти матчах во всех турнирах, в том числе без пропущенных в пяти турах лиги и лучшей серией без поражений в истории в Еврокубках (7). "Фиорентина" после двух побед на старте сезона не выиграла вместе с этим матчем уже восемь подряд, забив в них лишь три мяча. Она поначалу еще держала марку, играя на атаку, много создавая, не проиграв "Наполи" и "Ювентусу". Но сегодня случилось то, чего боялась, да и ожидала.

Первый тайм, вообще-то, был скучнейшим и даже одного гола в какие-либо ворота не предвещал. Команды нанесли лишь пять ударов по воротам, из них четыре - издали. Будто не хотели играть в футбол вообще. Второй тайм уже начался активнее, причем главным образом - гостями. Но они пропустили уже с первого удара в створ. Голлини привез ненужный угловой и пропустил в бардаке в районе линии вратарской. Затем получил длинный пас назад, решил пожонглировать мячом - с колена на ногу и... на ногу Гюрлера.

Ну а на десерт в контратаке Шиш подождал слева и выложил чуть назад Траоре. Здесь Голлини также сплоховал, пропустив удар под собой.

"Фиорентина" и в предыдущих матчах выглядела крайне уставшей. Но тогда создавала, мало пропускала, и ее единственной проблемой казалась реализация. Сегодня она полностью развалилась. И вряд ли травмы, из-за которых опорнику Амрабату пришлось играть в центре обороны - достаточное оправдание такому разгрому и падению на последнее место в группе. Позади даже латвийского РФС, которого не переиграла дома в первом туре. Кризис "фиалок" очень глубок.