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ЛК. Трудности Вест Хэма в Дании, результативный Кёльн и миролюбивая Ницца

Лига конференций
(1 голосов)

Вторая часть игрового дня выдалась куда интереснее

ЛК. Трудности Вест Хэма в Дании, результативный Кёльн и миролюбивая Ницца

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига конференций, второй тур

Группа А

РФШ – Хартс 0:2

Голы: Шенкленд 43 (п), Форрест 90+3

Группа В

ФКСБ – Андерлехт 0:0

Силькеборг – Вест Хэм 2:3

Голы: Куск 5, Тенгстедт 75 – Лансини 13 (п), Скамакка 5, Доусон 38

Группа С

Лех – Аустрия 4:1

Голы: Ишак 27, Скораш 64, Вельде 76, 90 – Браунёдер 29

Хапоэль Беэр-Шева – Вильярреал 1:2

Голы: Хатуэль 63 – Моралес 28 (п), Баэна 67

Группа D

Партизан – Ницца 1:1

Голы: Диабате 60 – Брайан 2

Кёльн – Словацко 4:2

Голы: Адамян 11, Дитц 42, Любичич 65 (п), 74 – Калабишка 49, Петржела 52

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В статье: Партизан (Белград) Ницца Харт оф Мидлотиан (Эдинбург) Андерлехт (Брюссель) Вильярреал Лех (Познань) Кёльн Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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