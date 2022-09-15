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ЛК. Трудности Вест Хэма в Дании, результативный Кёльн и миролюбивая Ницца
Вторая часть игрового дня выдалась куда интереснее
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций, второй тур
Группа А
РФШ – Хартс 0:2
Голы: Шенкленд 43 (п), Форрест 90+3
Группа В
ФКСБ – Андерлехт 0:0
Силькеборг – Вест Хэм 2:3
Голы: Куск 5, Тенгстедт 75 – Лансини 13 (п), Скамакка 5, Доусон 38
Группа С
Лех – Аустрия 4:1
Голы: Ишак 27, Скораш 64, Вельде 76, 90 – Браунёдер 29
Хапоэль Беэр-Шева – Вильярреал 1:2
Голы: Хатуэль 63 – Моралес 28 (п), Баэна 67
Группа D
Партизан – Ницца 1:1
Голы: Диабате 60 – Брайан 2
Кёльн – Словацко 4:2
Голы: Адамян 11, Дитц 42, Любичич 65 (п), 74 – Калабишка 49, Петржела 52
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