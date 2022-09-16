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Сваток - о матче с Аполлоном: Не ожидали, что все так выйдет
Днепряне впервые в своей истории побеждают за пределами Украины
scdnipro1.com.ua
Капитан "Днепра-1" Александр Сваток рассказал о
– Очень эмоциональный получился матч. Сами ожидали, что все так выйдет?
– Честно говоря, не ожидали. Мы очень довольны результатом матча и самой игрой. Сейчас эмоции нас переполняют, ведь это первая победа нашего клуба в истории в еврокубках, потому все мы в полном восторге. Спасибо ВСУ, что мы можем играть, защищая честь нашей страны на международной арене!
– Ты последние матчи проводил через боли и травмы. Как себя чувствуешь?
– Когда ты выходишь играть, то уже никого не интересует, что там у тебя болит или не болит. Если ты готов играть и уже вышел на поле, нужно показывать максимально все, на что ты способен.
– Как после этой победы оценишь турнирные перспективы команды?
– Будем уже оценивать, когда сыграем все матчи в группе. Теперь не хочется ничего загадывать. Надо побеждать в каждом матче и в целом улучшать свою игру.
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