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Сваток - о матче с Аполлоном: Не ожидали, что все так выйдет

Лига конференций
(3 голосов)

Днепряне впервые в своей истории побеждают за пределами Украины

Сваток - о матче с Аполлоном: Не ожидали, что все так выйдет

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Капитан "Днепра-1" Александр Сваток рассказал о победе своей команды над кипрским "Аполлоном" (3:1) во 2-м туре Лиги конференций.

– Очень эмоциональный получился матч. Сами ожидали, что все так выйдет?

– Честно говоря, не ожидали. Мы очень довольны результатом матча и самой игрой. Сейчас эмоции нас переполняют, ведь это первая победа нашего клуба в истории в еврокубках, потому все мы в полном восторге. Спасибо ВСУ, что мы можем играть, защищая честь нашей страны на международной арене!

– Ты последние матчи проводил через боли и травмы. Как себя чувствуешь?

– Когда ты выходишь играть, то уже никого не интересует, что там у тебя болит или не болит. Если ты готов играть и уже вышел на поле, нужно показывать максимально все, на что ты способен.

– Как после этой победы оценишь турнирные перспективы команды?

– Будем уже оценивать, когда сыграем все матчи в группе. Теперь не хочется ничего загадывать. Надо побеждать в каждом матче и в целом улучшать свою игру.

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В статье: СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.09.2022 в 00:30
ДК за вас отомстит АЕКу--извените обделались тоже
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