Запрыгнули на проходное место. Турнирная таблица группы Лиги конференций с участием Днепра-1

"Днепр-1" во втором туре Лиги конференций наконец-то одержал свою историческую первую еврокубковую победу. Подопечные Александра Кучера в гостях обыграли кипрский "Аполлон".

Этот успех сразу открыл перед украинской командой перспективы борьбы за выход из группы – "Днепр-1" поднялся на второе место. Лидирует с максимальным показателем АЗ, у "Аполлона" и "Вадуца" – по одному баллу.

# Команда И В Н П М РМ О 1 АЗ 2 2 0 0 5-1 +4 6 2 СК Днепр-1 2 1 0 1 3-2 +1 3 3 "Аполлон" 2 0 1 1 1-3 -2 1 4 "Вадуц" 2 0 1 1 1-4 -3 1

Следующие два матча в этой группе "Днепр-1" проведет против "Вадуца". Матчи запланированы на октябрь.