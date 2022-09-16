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Запрыгнули на проходное место. Турнирная таблица группы Лиги конференций с участием Днепра-1
Треть дистанции
Фото: scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" во втором туре Лиги конференций наконец-то одержал свою историческую первую еврокубковую победу. Подопечные Александра Кучера в гостях обыграли кипрский "Аполлон".
Этот успех сразу открыл перед украинской командой перспективы борьбы за выход из группы – "Днепр-1" поднялся на второе место. Лидирует с максимальным показателем АЗ, у "Аполлона" и "Вадуца" – по одному баллу.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|АЗ
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|2
|СК Днепр-1
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|3
|"Аполлон"
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|4
|"Вадуц"
|2
|0
|1
|1
|1-4
|-3
|1
Следующие два матча в этой группе "Днепр-1" проведет против "Вадуца". Матчи запланированы на октябрь.
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