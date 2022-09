Довбик - в списке кандидатов на звание игрока тура в Лиге конференций

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик попал в список кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций. В матче 2-го тура против кипрского "Аполлона" украинец записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Встреча завершилась победой днепрян со счетом 3:1.

Также за награду поборются полузащитник "Истанбул Башакшехира" Сердар Гюрлер (2 гола), хавбек "Юргордена" Эмманюель Банда (1+1) и футболист Деян Любичич из "Кельна" (2 гола).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Who are you voting as your Player of the Week? ????



⭐️ Serdar Gürler

⭐️ Artem Dovbyk

⭐️ Dejan Ljubicic

⭐️ Emmanuel Banda#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL