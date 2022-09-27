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Билеты на матч Днепр-1 – Вадуц стоят от 6 до 45 евро
Встреча состоится 6 октября
Фото: scdnipro1.com.ua
Началась продажа билетов на матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций между "Днепром-1" – "Вадуцом".
Стоимость билетов колеблется от 6 до 45 евро (VIP билеты). Тикеты можно приобрести здесь.
Матч пройдет 6 октября в словацком городе Кошице на стадионе Кошицкая футбольная арена. Начало встречи - в 18:45 по местному времени (19:45 по киевскому).
Напомним, "Днепр-1" занимает 2-е место, набрав 3 балла. АЗ возглавляет квартет Е, "Аполлон" идет третьим, а "Вадуц" последним.
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