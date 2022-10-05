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Днепр-1 - Вадуц: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
Где покажут в прямом эфире матч "Днепр-1" - "Вадуц", Лига Конференций, 6 октября 2022
Фото: СК Днепр-1
После победы во втором туре Лиги Конференций, когда "Днепр-1" на выезде обыграл "Аполлон", шансы коллектив Кучера на евровесну сильно возросли. Да, они не равны ста процентам, однако в случае двух побед в спарке с "Вадуцом", можно будет говорить о нечто подобным. Однако важно придерживаться очереди - вначале победы, а потом разговоры.
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Днепряне не теряют очки в УПЛ, а потому можно говорить о том, что Кучер нашел баланс, однако самые тяжелый этап у команды впереди. Октябрь будет жарким, а очки терять нельзя нигде - ни в УПЛ, ни в Лиге Конференций.
Смотрите матч третьего тура группового этапа ЛК в четверг, шестого октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Днепр-1" - "Вадуц" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Днепр-1" - "Вадуц"
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