Днепр-1 - Вадуц: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

После победы во втором туре Лиги Конференций, когда "Днепр-1" на выезде обыграл "Аполлон", шансы коллектив Кучера на евровесну сильно возросли. Да, они не равны ста процентам, однако в случае двух побед в спарке с "Вадуцом", можно будет говорить о нечто подобным. Однако важно придерживаться очереди - вначале победы, а потом разговоры.

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Днепряне не теряют очки в УПЛ, а потому можно говорить о том, что Кучер нашел баланс, однако самые тяжелый этап у команды впереди. Октябрь будет жарким, а очки терять нельзя нигде - ни в УПЛ, ни в Лиге Конференций.

Смотрите матч третьего тура группового этапа ЛК в четверг, шестого октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Отметим, что матч "Днепр-1" - "Вадуц" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".