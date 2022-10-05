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Днепр-1 - Вадуц | Онлайн аудио трансляция матча

Лига конференций
(1 голосов)

Днепряне продолжают борьбу за плей-офф Лиги конференций

Днепр-1 - Вадуц | Онлайн аудио трансляция матча

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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 3 тура Лиги конференций УЕФА между "Днепром-1" и "Вадуцем".

После двух туров группового этапа днепряне набрали три балла в свою копилку и продолжают борьбу за выход в плей-офф турнира. В спаренных встречах с "Вадуцем", считающимся аутсайдером квартета, необходимо брать максимум очков. Ожидания от "Днепра-1" очень высоки после победы над "Аполлоном" в предыдущем туре. Оправдают ли их?

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 6 октября – в 19.40 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец
Режиссер: Александр Рыженко

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