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Днепр-1 - Вадуц | Онлайн аудио трансляция матча
Днепряне продолжают борьбу за плей-офф Лиги конференций
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 3 тура Лиги конференций УЕФА между "Днепром-1" и "Вадуцем".
После двух туров группового этапа днепряне набрали три балла в свою копилку и продолжают борьбу за выход в плей-офф турнира. В спаренных встречах с "Вадуцем", считающимся аутсайдером квартета, необходимо брать максимум очков. Ожидания от "Днепра-1" очень высоки после победы над "Аполлоном" в предыдущем туре. Оправдают ли их?
Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 6 октября – в 19.40 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер: Александр Рыженко
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