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Стало известно, в какой форме сыграют Днепр-1 и Вадуц
Матч начнется в 19:45 по Киеву
Фото: scdnipro1.com.ua
В четверг, 6 октября, состоится матч третьего тура группового раунда Лиги конференций, в котором "Днепр-1" в номинально домашнем поединке примет "Вадуц".
На традиционном утреннем совещании были утверждены цвета формы, в которых команды выйдут на поле. Как сообщает пресс-служба украинского клуба, днепряне сыграют в желтой форме, вратарь наденет черный комплект.
Что касается соперников "Днепра-1"- лихтенштейнского "Вадуца", то они будут в красных футболках, а их вратарь - в зеленой.
На матче в Кошице на стадионе "Кошицкой футболовой арене" ожидается около 3 тысяч зрителей, из них 17 – из Лихтенштейна.
Напомним, матч "Днепр-1" - "Вадуц" начнется в 19:45 по киевскому времени.
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