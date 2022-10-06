Стало известно, в какой форме сыграют Днепр-1 и Вадуц

В четверг, 6 октября, состоится матч третьего тура группового раунда Лиги конференций, в котором "Днепр-1" в номинально домашнем поединке примет "Вадуц".

На традиционном утреннем совещании были утверждены цвета формы, в которых команды выйдут на поле. Как сообщает пресс-служба украинского клуба, днепряне сыграют в желтой форме, вратарь наденет черный комплект.

Что касается соперников "Днепра-1"- лихтенштейнского "Вадуца", то они будут в красных футболках, а их вратарь - в зеленой.

На матче в Кошице на стадионе "Кошицкой футболовой арене" ожидается около 3 тысяч зрителей, из них 17 – из Лихтенштейна.

Напомним, матч "Днепр-1" - "Вадуц" начнется в 19:45 по киевскому времени.

Фото: scdnipro1.com.ua