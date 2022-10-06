Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Довбиком и Амашем. Стартовый состав Днепра-1 на матч с Вадуцем
Стартовые составы команд
scdnipro1.com.ua
Сегодня, 6 октября,
Уже известны стартовые составы команд.
- Все самые яркие моменты матча Днепр-1 - Вадуц доступны в режиме Live в нашем Telegram
Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Амаш, Довбик
Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Логинов, Лучкевич, Танчик, Горбунов, Бланко, Когут, Балули, Назаренко, Громов
Напомним, что поединок начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Сидорчук - об обстреле Запорожья: Это мой двор. Хотел бы, чтобы Илон Макс увидел эти кадры
- Впервые в истории Шахтера в старте команды на матч ЛЧ вышли 11 украинцев
- Пробито очередное дно. Маск опубликовал карту политических предпочтений украинцев за 2012 год
- Днепр-1 - Вадуц. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 6 октября 2022
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО