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С Довбиком и Амашем. Стартовый состав Днепра-1 на матч с Вадуцем

Лига конференций
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Стартовые составы команд

С Довбиком и Амашем. Стартовый состав Днепра-1 на матч с Вадуцем

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Сегодня, 6 октября, Днепр-1 проведет свой третий матч в групповом раунде Лиги конференций – днепряне в условно домашнем матче сыграют с Вадуцем.

Уже известны стартовые составы команд.

  • Все самые яркие моменты матча Днепр-1 - Вадуц доступны в режиме Live в нашем Telegram

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Амаш, Довбик

Запасные: Рыбак, Юрчук, Кононов, Логинов, Лучкевич, Танчик, Горбунов, Бланко, Когут, Балули, Назаренко, Громов

Напомним, что поединок начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Вадуц СК Днепр-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.10.2022 в 18:44
Перемоги!
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