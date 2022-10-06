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Днепр-1 – Вадуц. 1:0. Быстрый гол от Довбика – Видео

Лига конференций
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Снова метит в игрока недели в Лиге конференций

Днепр-1 – Вадуц. 1:0. Быстрый гол от Довбика – Видео

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" октрывает счет в 3 туре группового этапа Лиги Конференций в матче с "Вадуцом". Артем Довбик забивает быстрый гол.

Артем Довбик с точной передачи наносит удар в нижний угол ворот.

5' Артем Довбик – 1:0.

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В статье: Вадуц Артем Довбик СК Днепр-1 Лига конференций
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