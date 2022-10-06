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Днепр-1 – Вадуц. 1:1. Клуб из Лихтенштейна сравнивает счет – Видео
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
"Вадуц" сравнивает счет в 3 туре группового этапа Лиги Конференций в матче с "Днепром-1". Гол забивает швейцарец Фабио Фер.
Ударом в 1 касание швейцарец направляет мяч в правый угол ворот.
26' Фабио Фер – 1:1.
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белорус (Киев)
06.10.2022 в 20:59
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