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Днепр-1 – Вадуц. 1:2. Уступаем в счете – Видео
Быстрый гол, но теперь уже во втором тайме и в другие ворота
Фото: scdnipro1.com.ua
"Вадуц" выходит вперед в 3-м туре группового этапа Лиги Конференций в матче с "Днепром-1". Гол забивает Седрик Гассер.
Гол после углового. Милан Гайич навесил, а Седрик Гассер пробил головой.
47' Седрик Гассер – 1:2.
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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
06.10.2022 в 21:07
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.10.2022 в 21:03
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