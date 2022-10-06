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Днепр-1 – Вадуц. 1:2. Уступаем в счете – Видео

Лига конференций
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(1 голосов)

Быстрый гол, но теперь уже во втором тайме и в другие ворота

Днепр-1 – Вадуц. 1:2. Уступаем в счете – Видео

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Вадуц" выходит вперед в 3-м туре группового этапа Лиги Конференций в матче с "Днепром-1". Гол забивает Седрик Гассер.

Гол после углового. Милан Гайич навесил, а Седрик Гассер пробил головой.

47' Седрик Гассер – 1:2.

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В статье: Вадуц СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
06.10.2022 в 21:07
Сумні очі Кучера говорять,-ну не тренер я,не тренер.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.10.2022 в 21:03
Стабільно...Динамо наступне...
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