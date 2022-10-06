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Только восстановился: Лучкевич получил травму в своем первом матче в сезоне

Лига конференций
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Просто ужас

Только восстановился: Лучкевич получил травму в своем первом матче в сезоне

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Хавбек Днепра-1 Валерий Лучкевич получил серьёзную травму в матче Лиги конференций с Вадуцем.

Хавбек в самом начале второго тайма сам пошел в подкат, в котором и получил повреждение.

Вместо него вышел Танчик.

Конечно, степень серьезности повреждения пока неизвестно, однако то, как Валерий покидал поле, держась за колено, очень похоже на повреждение крестоподобных связок.

Отметим, что Лучкевич только восстановился после травмы – в последний раз он выходил на поле еще на летних сборах днепрян.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Вадуц Валерий Лучкевич СК Днепр-1
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