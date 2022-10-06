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Только восстановился: Лучкевич получил травму в своем первом матче в сезоне
Просто ужас
Фото: СК Днепр-1
Хавбек Днепра-1 Валерий Лучкевич получил серьёзную травму в матче Лиги конференций с Вадуцем.
Хавбек в самом начале второго тайма сам пошел в подкат, в котором и получил повреждение.
Вместо него вышел Танчик.
Конечно, степень серьезности повреждения пока неизвестно, однако то, как Валерий покидал поле, держась за колено, очень похоже на повреждение крестоподобных связок.
Отметим, что Лучкевич только восстановился после травмы – в последний раз он выходил на поле еще на летних сборах днепрян.
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