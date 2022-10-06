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Днепр-1 - Вадуц 2:2. Рано поверили в бессмертие

Лига конференций
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(3 голосов)

Лучшая команда старта сезона УПЛ не обыграла представителя Лихтенштейна

Днепр-1 - Вадуц 2:2. Рано поверили в бессмертие

Фото: СК Днепр-1

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Мы не зря в анонсе писали, что матч "Днепр-1" - "Вадуц" станет тестом не только для команды Кучера. Днепрян справедливо окрестили лучшей командой УПЛ на старте сезона, ведь к их показателя (четыре победы в четырех играх, а также ноль пропущенных) никто и близко не может подступиться. Поэтому сегодня украинский клуб не мог оступиться. Не имел права. Даже ничья против, при всем уважении, девятой команды второй швейцарской лиги, стала бы приговором всему украинскому первенству. Да и любая потеря очков сразу бы ударила по шансам "Днепра-1" впервые увидеть евровесну.

Как показалось, днепряне это не до конца понимали. Как показалось, днепряне не до конца настроились на игру, что автоматически ставило крест на возможности "легкой прогулки". Хотя начало получилось знатным. "Днепр-1" вышел в боевом составе, и еще даже не успев нормально ускориться, сразу повел в счете. Рубчинский зацепился за мяч на левом полуфланге, отпасовал на Пихаленка, а тот запустил в прорыв Бузанелло. Легионер прострелил сильно и точно, а Довбик в фирменном стиле оторвался от защитника и пробил в касание. Атак - идеал, и сам факт того, что она прошла уже на шестой минуте, мог отложиться на последующих событиях. Лидер УПЛ еще сильнее поверил в себя.

"Вадуц" не сломался после быстрого гола. Команда по-прежнему не вела борьбу за инициативу, однако несколько раз потенциально могла выбегать в опасные контратаки. А когда это случилось в реальности, оборона номинальных хозяев оказалась к этому не готова. Игроки "Вадуца" в середине тайма пулей выскочили правым крылом, Ульрих без опеки выдал прострел на противоположный фланг, где почему-то без опеки оказался Фер. Дело в том, что номинальный фулбек днепрян Адамюк разрывался между двумя соперниками, а Гуцуляк... А Гуцуляк не пришел. Потому и Фер стоял один, потому и пробивал точно, так еще и без сопротивления. 1:1. Холодный душ днепрян не взбодрил, хотя одну атаку они соорудить сумели - Бузанелло пробил, кипер гостей выручил.

Если первый тайм у днепрян получился, скажем так, средненьким, то начало второго и вовсе напомнило фильм-катастрофу. Кучер дерзко провел в перерыве три замены, однако это не сильно помогло. Днепряне пропустили второй. Пропустили скучно и банально - "Вадуц" просто подал угловой, а центрбек Гассер удивил оборону соперника тем фактом, что умеет бить головой - 1:2. Следующая беда пришла спустя полторы минуты. Валерий Лучкевич пропустил старт сезона из-за травмы, вышел сегодня сразу после перерыва, однако уже на 48-й получил новое повреждение. Как итог, непредусмотренная замена и потеря боевой единицы. Тучи продолжали сгущаться над лидером УПЛ.

У "Днепра-1" оставалось немало времени, дабы непросто спасти игру, но даже увести из-под носа соперника три бала. Поначалу днепряне выглядели достаточно неуверенно, однако начиная с середины второго тайма начали полностью переигрывать оппонента. А потому пришедший гол выглядел достаточно логичным. Пихаленок обыгрался с Довбиком, а после решился на удар из-за пределов штрафной. Сфера зацепила защитника "Вадуца", дезориентировала вратаря и оказалась точно за линией ворот. Спустя две минуты Александр мог оформлять дубль, но здесь вратарь уже сумел отбить. Ну а главный момент поединка пришел уже на 90+5. Бузанелло выдал очередной прострел на Довбика, однако Артем в суматохе не смог с метра переправить мяч в ворота. А был верняк...

"Днепр-1" теряет очки против "Вадуца". Пессимисты скажут, что нельзя не обыгрывать команду второго швейцарского дивизиона. Оптимисты их поддержат, не сумев найти оправданий. Увы, но как мы говорили выше - потеря очков сегодня была недопустима для команды Кучера. Теперь будем ждать реванш.

ЛК, Группа Е. 3-й тур
6 октября, Кошице, "Кошицкая футбольная арена
СК Днепр-1 - Вадуц 2:2
Голы: Артем Довбик 6, Александр Пихаленок 78 - Фабио Фер 26, Седрик Гассер 47
СК Днепр-1: Макс Валеф, Владимир Адамюк (Валерий Лучкевич 46), Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Доминго Бланко 46), Янис Амаш (Сергей Горбунов 46), Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Артём Громов 62), Александр Сваток, Александр Пихалёнок
Вадуц: Жион Шанд, Мануэль Шуттер (Анес Омерович 83), Тунахан Чичек (Деян Джокич 72), Милан Гаич (Николас Хаслер 72), Дарио Ульрих, Седрик Гассер, Франклин Сасере (Эльмин Растодер 72), Ларс Трабер, Габриел Исик, Фабио Фер, Райан Фоссо
Предупреждения: Доминго Бланко 65 - Райан Фоссо 68, Деян Джокич 83

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Комментарии (25)
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vlotko (Броди)
06.10.2022 в 22:48
Ось так грають наші лідери чемпіонату. Багато авансів роздали їм з початку ЧУ, а вони з дуру повірили що вони щось можуть.
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0
0
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2.dc (Николаев)
06.10.2022 в 22:46
Дичь какая-то … И игра вроде давалась, и соперник никакой… Нафига это?)))
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0
0
MaximSK (Киев)
06.10.2022 в 22:08
Я рад этой ничье, потому что по ходу матча проигрывали 1-2, хорошо что отыгрались, это очень важно в контексте борьбы за второе место в группе. Ну а то что это команда из Литхенштейна, позор, там 100% легионерская команда и они выступают в чемпионате Швейцарии, это хорошая команда, которая умеет играть в футбол.
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0
-1
Дон Купер (Хмельницький)
06.10.2022 в 22:39
Дев'яте місце в ДРУГОМУ дивізіоні чемпіонату Швейцарії! Чому радіти? Я дивився лише до голу Фера, далі вимкнув, бо нервові клітини не відновлюються.
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0
0
sidor3 (Киев)
06.10.2022 в 22:02
Интересно. Команды из Андорры Сан Марино и Фарерских островов этот горе тренер и его футболисты во главе с Громовым и компании смогут обыграть. Мальту и Албанию точно нет. Это дно до которого еще Украинский футбол не опускался. ПРОСТО ПОЗОР.
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0
-1
Mexxxxx (Просяная)
06.10.2022 в 22:00
Мало того что лучшая команда чемпионата Украины по старту, так еще там и игроки сборной. Какую мы там корзину хотели на жеребьевку, аж вторую...
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+1
0
antares84 (Вінниця)
06.10.2022 в 21:56
В таких випадках єдине, що можна сказати - це добре, що є хоч такий футбол...
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0
-1
hoy (Київ)
06.10.2022 в 22:00
Це для Вінниці добре з твоїм Гройсманом який не міг відремонтувати стадіон коли був мером
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+1
0
hoy (Київ)
06.10.2022 в 21:52
Позорные твари вонючие до чего до жили мрази зажрались
Ответить
0
-3
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
06.10.2022 в 21:51
Это сегодняшний уровень
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.10.2022 в 21:48
Зараз Динамо за всіх "накажіть"
Ответить
+4
0
shat (киев)
06.10.2022 в 21:48
Я давно так не смеялся ! какой там квартал 95 . их надо показывать детям в ДЮСША как бывает если плохо тренироваться , КЛОУНЫ
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+3
-1
download1 (huyersk)
06.10.2022 в 21:48
Ліхтенштейн нині на підйомі
Ответить
+2
-1
hromik1973 (тернополь)
06.10.2022 в 21:47
Позор, нище плінтуса.
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+2
-2
NikosFutboloidos (Chop)
06.10.2022 в 21:46
Вибирайте варіант "ганебної" нічиї1. Низький клас гравців.2. Непрофесіоналізм тренера.3. Недооцінка суперника.4. Це наш рівень.5. Ваш варіант
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+1
0
Рівнянин (Рівне)
06.10.2022 в 21:51
3
Ответить
+1
-1
Alex-696 (Немирів)
06.10.2022 в 21:52
1, 2, 3
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.10.2022 в 21:55
3, а потім по ходу матча 1
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+1
0
vlotko (Броди)
06.10.2022 в 22:43
5. Пік форми пройшов.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.10.2022 в 21:44
Щось незрозуміле.... Якщо такі голи пропускають Вадуц, як гол від Піхальонка, то там мало бути 5-7 голів, а не відігратися ледве..... Нічого не розумію (((
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+4
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.10.2022 в 21:43
А труси у нашого голкіпера були класні...
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+2
0
Ariakiev01 (Київ)
06.10.2022 в 21:41
Прекрасно опозорились... Отскочили
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+4
0
KpaMapb (Краматорск)
06.10.2022 в 21:40
Ответить
+2
0
magnum power (БОМЖ)
06.10.2022 в 21:40
ліхтенштейнський футбол на підйомі. шкода, що в групі немає команд з Андорри, Гібралтару та Ватикану.
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+10
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.10.2022 в 21:49
Нема й що добавити)))
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+3
0

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