Тренер Вадуца: Первые минуты матча были для нас ужасными, но потом мы собрались

Тренер "Вадуца" Алессандро Манджаратти подвел итоги матча против "Днепра-1" (2:2) в Лиге конференций.

– Мы начали очень плохо, первые 10 минут были для нас очень ужасными. Мы не могли играть в свой футбол, а "Днепр-1" постоянно атаковал и не давал нам простора. В результате мы уже на 5-й минуте пропустили гол, что создало нам проблемы. Но потом мы собрались, начали прессинговать и создавать моменты. После того, как мы сравняли счет, мы почувствовали уверенность в своих силах. Это дало нам силы и команда почувствовала, что может играть, как всегда. Второй тайм мы начали очень хорошо, сразу забили, а могли забить еще несколько мячей. И в таких моментах наши игроки обычно решают ситуацию в свою пользу, но на этот раз не произошло. В целом считаю, что игра была очень содержательной, и все было очень хорошо.

– Как вы видите момент, в котором арбитр мог бы назначить пенальти?

– Да, такое случается, но это футбол. Мы должны быть сконцентрированы на собственной игре и на том, что мы можем сделать в будущем. Нам удалось успокоиться. Мы могли забить еще три мяча, но нужно помнить, что мы играем во втором дивизионе Швейцарии, а "Днепр-1" считается одной из сильнейших команд Украины. Мы сделаем из всего выводы и будем играть еще лучше.