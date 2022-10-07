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ЛК. Перестрелка в Алкмааре и бенефис Моралеса за Вильярреал

Лига конференций
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А также первая победа Фиорентины

ЛК. Перестрелка в Алкмааре и бенефис Моралеса за Вильярреал

Фото: Getty Images

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Лига конференций, 3-й тур

Группа А

Эдинбург, Тайнкасл

Хартс (Шотландия) – Фиорентина 0:3

Голы: Мандрагора 4, Куаме 43, Йович 79

Удаление: Нилсон 48 (хозяева)

Рига, Сконто

РФШ (Латвия) – Истанбул Башакшехир 0:0

Удаление: Шимкович 70 (хозяева)

Группа С

Валенсия, Сиутат де Валенсия

Вильярреал – Аустрия Вена 5:0

Голы: Баэна 18, Груневелд 43, Моралесс 76, 80, 88

Группа D

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Партизан 0:1

Гол: Маркович 9

Группа Е

Алкмаар, АЗ-Стадион

АЗ – Аполлон (Кипр) 3:2

Голы: Одгор 16, де Вит 62 (пен), Карлссон 85 – Йостен 19, Кабрал 71

Группа F

Гент, Гент Стэдиум

Гент – Юргорден (Швеция) 0:1

Гол: Даниэльссон 38

Группа G

Прага, Эден Арена

Славия Прага – ЧФР (Румыния) 0:1

Гол: Янга 45

Группа H

Базель, Санкт-Якоб Парк

Базель – Слован Братислава 0:2

Голы: Паушек 35, Чаврич 45+1

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