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ЛК. Перестрелка в Алкмааре и бенефис Моралеса за Вильярреал
А также первая победа Фиорентины
Фото: Getty Images
Лига конференций, 3-й тур
Группа А
Эдинбург, Тайнкасл
Хартс (Шотландия) – Фиорентина 0:3
Голы: Мандрагора 4, Куаме 43, Йович 79
Удаление: Нилсон 48 (хозяева)
Рига, Сконто
РФШ (Латвия) – Истанбул Башакшехир 0:0
Удаление: Шимкович 70 (хозяева)
Группа С
Валенсия, Сиутат де Валенсия
Вильярреал – Аустрия Вена 5:0
Голы: Баэна 18, Груневелд 43, Моралесс 76, 80, 88
Группа D
Кёльн, Рейн Энерги
Кёльн – Партизан 0:1
Гол: Маркович 9
Группа Е
Алкмаар, АЗ-Стадион
АЗ – Аполлон (Кипр) 3:2
Голы: Одгор 16, де Вит 62 (пен), Карлссон 85 – Йостен 19, Кабрал 71
Группа F
Гент, Гент Стэдиум
Гент – Юргорден (Швеция) 0:1
Гол: Даниэльссон 38
Группа G
Прага, Эден Арена
Славия Прага – ЧФР (Румыния) 0:1
Гол: Янга 45
Группа H
Базель, Санкт-Якоб Парк
Базель – Слован Братислава 0:2
Голы: Паушек 35, Чаврич 45+1
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