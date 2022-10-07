Днепр-1 после 3-х туров Лиги конференций сохраняет вторую позицию - ТАБЛИЦА

Днепр-1 в матче 3-го тура Лиги конференций в условно домашнем матче в Польше сыграл вничью 2:2 с Вадуцем из Лихтенштейна.

Таким образом, у днепрян после 3-х туров 4 очка и второе место в группе.

В свою очередь, АЗ сегодня обыграл кипрский Апполон и 100% показателем возглавляет квартет.

У Вадуца 2 пункта, а Апполона -1.

Ну и напомним, что через неделю Днепр-1 снова сыграет с Вадуцем. На этот раз уже на выезде.