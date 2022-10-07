Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 после 3-х туров Лиги конференций сохраняет вторую позицию - ТАБЛИЦА
Из этой группы нужно выходить
scdnipro1.com.ua
Днепр-1 в матче 3-го тура Лиги конференций в условно домашнем матче в Польше
Таким образом, у днепрян после 3-х туров 4 очка и второе место в группе.
В свою очередь, АЗ сегодня обыграл кипрский Апполон и 100% показателем возглавляет квартет.
У Вадуца 2 пункта, а Апполона -1.
Ну и напомним, что через неделю Днепр-1 снова сыграет с Вадуцем. На этот раз уже на выезде.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ренн - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Ренн - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Инженеры из Днепра нашли в Shahed-136 чипы Intel. В ВСУ объяснили, почему рф делает ставку на эти дроны
- Днепр-1 - Вадуц 2:2. Рано поверили в бессмертие
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Зритель (Харьков)
07.10.2022 в 00:41
Ответить
0
-1
download1 (huyersk)
07.10.2022 в 00:34
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet