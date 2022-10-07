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Днепр-1 после 3-х туров Лиги конференций сохраняет вторую позицию - ТАБЛИЦА

Лига конференций
(1 голосов)

Из этой группы нужно выходить

Днепр-1 после 3-х туров Лиги конференций сохраняет вторую позицию - ТАБЛИЦА

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 в матче 3-го тура Лиги конференций в условно домашнем матче в Польше сыграл вничью 2:2 с Вадуцем из Лихтенштейна.

Таким образом, у днепрян после 3-х туров 4 очка и второе место в группе.

В свою очередь, АЗ сегодня обыграл кипрский Апполон и 100% показателем возглавляет квартет.

У Вадуца 2 пункта, а Апполона -1.

Ну и напомним, что через неделю Днепр-1 снова сыграет с Вадуцем. На этот раз уже на выезде.

Днепр-1 после 3-х туров Лиги конференций сохраняет вторую позицию - ТАБЛИЦА - изображение 1
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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Зритель (Харьков)
07.10.2022 в 00:41
Не вийти з групи з Кіпром та Ліхтенштейном - це треба дуже постаратися.
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0
-1
download1 (huyersk)
07.10.2022 в 00:34
З кіпріотами та ліхтенштейнцями , о диво!
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