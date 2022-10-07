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Не Довбик. Назван лучший игрок Днепра-1 в матче против Вадуца
Его гол спас команду от поражения
Фото: scdnipro1.com.ua
В четверг, 6 октября, "Днепр-1" сыграл вничью с лихтенштейнским "Вадуцом" в номинально домашнем матче Лиги конференций (2:2).
Статистический портал SofaScore традиционно выставил оценки участникам встречи.
Лучшим игроком днепрян стал полузащитник Александр Пихаленок. Его действия были оценены в 8.3 балла. Отметим, что Пихаленок спас свою команду от поражения, сравняв счет на 78-й минуте.
Худшим оказался хавбек Валентин Рубчинский - 6.0 балла. Лучшим игроком матча стал футболист "Вадуца" Милан Гаич.
Сейчас "Днепр-1" занимает вторую позицию в своем квартете, набрав 4 очка за три игры. "Вадуц" с 2 зачетными пунктами на третьем месте.
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