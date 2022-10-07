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Не Довбик. Назван лучший игрок Днепра-1 в матче против Вадуца

Лига конференций
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Его гол спас команду от поражения

Не Довбик. Назван лучший игрок Днепра-1 в матче против Вадуца

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

В четверг, 6 октября, "Днепр-1" сыграл вничью с лихтенштейнским "Вадуцом" в номинально домашнем матче Лиги конференций (2:2).

Статистический портал SofaScore традиционно выставил оценки участникам встречи.

Лучшим игроком днепрян стал полузащитник Александр Пихаленок. Его действия были оценены в 8.3 балла. Отметим, что Пихаленок спас свою команду от поражения, сравняв счет на 78-й минуте.

Худшим оказался хавбек Валентин Рубчинский - 6.0 балла. Лучшим игроком матча стал футболист "Вадуца" Милан Гаич.

Сейчас "Днепр-1" занимает вторую позицию в своем квартете, набрав 4 очка за три игры. "Вадуц" с 2 зачетными пунктами на третьем месте.

Не Довбик. Назван лучший игрок Днепра-1 в матче против Вадуца - изображение 1
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В статье: Вадуц СК Днепр-1
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Источник:
sofascore

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