Не Довбик. Назван лучший игрок Днепра-1 в матче против Вадуца

В четверг, 6 октября, "Днепр-1" сыграл вничью с лихтенштейнским "Вадуцом" в номинально домашнем матче Лиги конференций (2:2).

Статистический портал SofaScore традиционно выставил оценки участникам встречи.

Лучшим игроком днепрян стал полузащитник Александр Пихаленок. Его действия были оценены в 8.3 балла. Отметим, что Пихаленок спас свою команду от поражения, сравняв счет на 78-й минуте.

Худшим оказался хавбек Валентин Рубчинский - 6.0 балла. Лучшим игроком матча стал футболист "Вадуца" Милан Гаич.

Сейчас "Днепр-1" занимает вторую позицию в своем квартете, набрав 4 очка за три игры. "Вадуц" с 2 зачетными пунктами на третьем месте.