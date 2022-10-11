ЛК. Судьба Днепра-1 все еще в его руках, чешская неопределенность, Турция и Швейцария не безупречны

На групповом этапе Лиги конференций представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут в 1/8-ю финала турнира, вторые места – в раунд плей-офф (1/16-я финала), где сыграют с третьими местами Лиги Европы.

Дата всех матчей четвертого тура – ​​13.10.2022.

Группа Е

"Аполлон" (Кипр) 19:45 АЗ (Нидерланды);

АЗ (Нидерланды); "Вадуц" (Лихтенштейн) 22:00 "Днепр-1" (Украина).

Ничья с "Вадуцом" очень разочаровала, но "Днепр-1" все еще сам хозяин своей судьбы. Победа над лихтенштейнцами и поражение "Аполлона" в параллельном матче оставят лишь теоретические шансы не выйти из группы. Курс определен, однако нужно сделать шаг. Начиная с 2015-го года, когда в финале Лиги Европы играл "Днепр", никто среди украинских команд, кроме "Шахтера" и "Динамо", из групп не выходил.

# Команда И В Н П М РМ О 1 АЗ 3 3 0 0 8-3 +5 9 2 СК Днепр-1 3 1 1 1 5-4 +1 4 3 "Вадуц" 3 0 2 1 3-6 -3 2 4 "Аполлон" 3 0 1 2 3-6 -3 1

Группа Н

"Слован" (Словакия) 19:45 "Базель" (Швейцария);

"Базель" (Швейцария); "Жальгирис" (Литва) 22:00 "Пюник" (Армения).

Продолжается погоня за Швейцарией в Таблице коэффициентов. "Цюрих" не очень эффективно помогает своей стране, а вот "Базель" выглядел непоколебимой глыбой. Пока его на его же поле не переиграл "Слован". Теперь словаки будут претендовать на то, чтобы и во втором матче оставить "Базель" ни с чем. Тогда Украине нужна минимум победа и ничья для опережения конкурента. Всё реально.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Базель" 3 2 0 1 4-3 +1 6 2 "Пюник" 3 2 0 1 5-3 +2 6 3 "Слован" 3 1 1 1 2-2 0 4 4 "Жальгирис" 3 0 1 2 0-3 -3 1

Группа D

"Партизан" (Сербия) 19:45 "Кёльн" (Германия) ;

; "Ницца" (Франция) 22:00 "Словацко" (Чехия).

Можно даже бороться с Чехией. При полном их провале Украине на неделе нужны две победы или победа и две ничьих. Неделю назад все чешские представители синхронно проиграли, теперь – те же соперники, только на других полях.

В этот раз было бы полезно не дождаться сенсации от "Партизана". Сербы хоть и впереди нас в Таблице коэффициентов, но являются нашими конкурентами. Так что их победы над немцами (и другими топ-представителями) Украине не на руку.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ницца" 3 1 2 0 3-2 +1 5 2 "Партизан" 3 1 2 0 5-4 +1 5 3 "Кёльн" 3 1 1 1 5-4 +1 4 4 "Словацко" 3 0 1 2 5-8 -3 1

Группа G

ЧФР "Клуж" (Румыния) 19:45 "Славия" (Чехия);

"Славия" (Чехия); "Балкани" (Косово) 22:00 "Сивасспор" (Турция).

Здесь еще один представитель Чехии… Неделю назад "Славия" не справилась с натиском "Клужа", что пошатнуло перспективы команды в турнирной таблице. Немалую интригу внесли и косовары, приструнив представителя Турции. Вот будет фокус, если снова…

# Команда И В Н П М РМ О 1 Балкани 3 1 1 1 7-7 0 4 2 Сивасспор 3 1 1 1 5-5 0 4 3 "Славия" 3 1 1 1 4-4 0 4 4 Клуж 3 1 1 1 2-2 0 4

Группа А

"Башакшехир" (Турция) 19:45 РФШ (Латвия) ;

; "Фиорентина" (Италия) 19:45 "Харт" (Шотландия).

Но кроме "Сивасспора", у Турции в Лиге конференций есть еще "Башакшехир", доминирующий в своей группе. Хотя неделю назад турки не смогли справиться со скромными латвийцами. Здесь бесполезно надеяться на не выход "Истанбула" из группы, но можно рассчитывать на локальные потери. Такие, как семь дней назад.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Истанбул ББ" 3 2 1 0 7-0 +7 7 2 "Фиорентина" 3 1 1 1 4-4 0 4 3 Харт оф Мидлотиан 3 1 0 2 2-7 -5 3 4 РФШ 3 0 2 1 1-3 -2 2

Группа В

FCSB (Румыния) 22:00 "Силькеборг" (Дания);

"Силькеборг" (Дания); "Вест Хэм" (Англия) 22:00 "Андерлехт" (Бельгия).

Но не только Турция, но и Дания давит на Украину из-за спины. Раньше было не так ощутимо – пока не включился "Силькеборг". Его победа неделю назад над FCSB стала неожиданностью. Интересно, получит ли продолжение или окажется ситуативным успехом? После матча в Румынии можно будет делать выводы.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Вест Хэм Юнайтед" 3 3 0 0 7-3 +4 9 2 "Андерлехт" 3 1 1 1 1-1 0 4 3 Силькеборг 3 1 0 2 7-4 +3 3 4 ФКСБ 3 0 1 2 1-8 -7 1

Группа F

"Юргорден" (Швеция) 19:45 "Гент" (Бельгия);

"Гент" (Бельгия); "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Мольде" (Норвегия).

Норвегию на этой неделе нет шансов опередить в Таблице коэффициентов, но в перспективе с этой страной может быть острая борьба. Поэтому важно каждое очко. Поэтому важно, чтобы "Шэмрок Роверс" создал конкуренцию "Мольде", а не просто сдался, как это было неделю назад. Хотя понятно, что шанс оставить норвежцев ни с чем есть у "Гента" и "Юргордена" – они могут в итоговой таблице быть выше. Ирландцам отведена роль аутсайдеров.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Юргорден 3 2 1 0 4-2 +2 7 2 "Мольде" 3 1 1 1 5-3 +2 4 3 Гент 3 1 1 1 3-1 +2 4 4 "Шэмрок Роверс" 3 0 1 2 0-6 -6 1

Остальные матчи:

Группа С

"Аустрия" (Австрия) 19:45 "Вильярреал" (Испания);

"Вильярреал" (Испания); "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 22:00 "Лех" (Польша).