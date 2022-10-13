Они остановили Днепр-1: рассказываем, как играют и развивают футбол в крошечном Лихтенштейне

Лихтенштейн в групповом раунде еврокубков выглядит странно.

Крошечное княжество высоко в Альпах ассоциируется только с крупными поражениями на уровне сборных. Географические карлики обречены быть и футбольными, как иначе?

В своем самом широком месте Лихтенштейн достигает 24,5 км, на которых мирно живут почти 40 тысяч человек. Мирно – и еще очень богато, ведь средняя зарплата здесь достигает 6-7 тысяч евро.

Во главе Лихтенштейна, как и столетие назад, стоит князь, у которого даже есть реальные полномочия. Когда-то давно род Лихтенштейнов выкупил эти края, чтобы иметь право заседать в рейхстаге Священной Римской Империи. Чисто карьерная покупка, поскольку никто из них не жил в горах, и только после аншлюса Австрии в 1938-м князья вспомнили про свои владения и замок в Вадуце.

"Рейнспарк" и замок князей. Фото: wikimedia.org

Живописное место, кстати. Из замковых башен весь городок виден как на ладони, а вокруг величественные горы.

Ну, и еще стадион "Рейнспарк" прямо под дворцом, ведь что это за столица без своего футбольного клуба?

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Текущий сезон для Вадуца уже сейчас исторический.

"Днепру-1" не стоит посыпать голову пеплом. Перед украинцами "Вадуц" уже снимал скальпы с "Коньяспора" и венского "Рапида".

По правде, это какая-то аномалия. Параллельно с триумфами в Европе единственный профессиональный клуб Лихтенштейна занимает предпоследнее, 9-е место во втором швейцарском дивизионе, и вот это для него куда типичнее.

Княжество слишком маленькое для собственного чемпионата, и годами "Вадуц" был клубом-лифтом между низшими лигами Швейцарии. В элите удалось дебютировать только в 2008 году; затем были еще три сезона в середине десятых; ну, и наконец чемпионат-2020/21, когда гости из Лихтенштейна даже некоторое время ходили в лидерах, но все равно финишировали последними.

Швейцарские футбольные власти "Вадуц" не щадят. За участие в Суперлиге он платил 1,4 млн франков и ко всему не получал денег от продажи ТВ-прав, как клубы-резиденты. Добавьте сюда скудную фан-базу, которая несравнимо меньше, чем у швейцарских конкурентов, и что получаем?

"Мы зарабатываем за сезон 6 млн евро, а наши конкуренты, "Лозанна" и "Лугано", по 14", – сокрушался спортивный директор "Вадуца" Франц Бургмайер.

Вместе с братом Патриком они управляют клубом уже много лет и неоднократно просили помощи у князя Ганса Адама II, однако тот к футболу безразличен.

Для "Вадуца" стало приятной неожиданностью уже то, что живущие в Вене сестры князя посетили его победный матч против "Рапида".

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Впрочем, Франц Бургмайер помнит и более невероятные вещи. 9 октября 2004 года он забил один из двух голов Лихтенштейна на поле Португалии, и матч завершился вничью 2:2. Сам Роналду был на поле в тот вечер!

"Я так и остался полупрофи, однако всю жизнь хотел стать профессионалом, честно", - признается Франц.

На пике карьеры он играл в 4-м английском дивизионе за "Дарлингтон", даже два гола забил, однако владелец клуб покинул, с них сняли очки, и Бургмайер остался без работы.

"Борнмут", который тогда играл в Чемпионшипе, предлагал ему просмотр, однако гордый горец отказался с формулировкой "у вас был сезон, чтобы разглядеть меня со всех сторон", а потом вернулся домой, где потихоньку брался за работу в клубе его брат.

Они так никогда и не сыграли вместе. Если Франц ездил по миру легионером, то Патрик бегал только по воскресеньям с любителями, а в основное время изучал деловое администрирование в Фрайбургском университете. Футбол как хобби – обычная вещь в Лихтенштейне. Всего здесь игрой занимаются 1700 человек, но только 5-7 выступают профессионально.

Братья Бургмайер в детстве. Фото: nzz.ch

За "Вадуц" играют преимущественно швейцарцы; есть также косовары, серб, нигериец. Коренных в команде мало, и результаты клуба уже давно не коррелируются с выступлениями национальной сборной, как прежде. Так, в последних 20 матчах у Лихтенштейна 19 поражений и единственная ничья против армян. В это же время "Вадуц" попал на первые полосы европейских таблоидов.

Хотя с другой стороны, некоторый любительский колорит сохраняется и здесь.

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Тунахана Чичека, забившего решающий гол "Рапиду", можно заметить на горных дорогах за рулем грузовика. Его тесть – владелец птицефабрики, и иногда просит зятя развести по магазинам свежие партии яиц.

Похожая история и с Сандро Визером, который давно не играет из-за травм. Хавбек еще надеется вернуться на поле, однако за его пределами уже проходит стажировку на бирже:

"Футбол для меня вот-вот закончится, и я бы хотел плавно перейти к следующему этапу в жизни, а не начинать все с нуля".

Николас Хаслер - капитан сборной Лихтенштейна. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Berengui/DeFodi Images

Сейчас Визер в команде разве что номинально, поэтому из сверхважных "коренных" в "Вадуце" только вратарь Бенджамен Бюхель и хавбек Николас Хаслер.

Первый уже подготовился к завершению карьеры и получил диплом электрика. Второй – сын лучшего футболиста в истории Лихтенштейна Райнера Хаслера, который становился чемпионом Швейцарии в составе "Серветта" еще в 80-е. В карьере Нико ничего особенного нет, но он сменил несколько клубов в МЛС, и для местных, конечно, звезда.

"Я горжусь ФК "Вадуц". Этот клуб – отличный посол и представитель нашего города. И лучшее здесь то, как "Вадуц" борется, имея скромный бюджет; то, как игроки сражаются друг за друга", - говорит мэр Манфред Бишоф.

Ему 47, и в молодости он тоже любил футбол; заходил в ресторан, который держала мама Бургмайеров; смотрел матчи, где их дед работал лайнсменом. Все они здесь знакомы и иногда кажется, что это не страна, а просто одна большая семья.

Тунахан Чичек. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eurasia Sport Images

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После "Рапида" венская Kronen-Zeitung писала, мол, "это горько и позорно, и хочется ужаться в сиденье, чтобы тебя не видели". Как жаловалась украинская пресса после ничьи "Вадуца" с "Днепром-1" вы читали и сами.

В то же время Патрик Бургмайер уверяет, что на будущее его клуба последние сенсации не повлияют примерно никак:

"Это правда, мы получим несколько миллионов дополнительных доходов, но наша стратегия останется прежней. Мы не будем подписывать футболистов за деньги. Мы не будем резко поднимать зарплаты тем, кто забивает сейчас в Лиге конференций. Никаких финансовых авантюр не будет".

Генеральный директор "Вадуца" дополнительно закончил курс спортивного менеджмента от Немецкого футбольного союза, где его одногруппником был сам Йенс Леманн. И он крепко держит синицу в руках.

Каждый, кто стремится дотянуться до журавля, вынужден уходить, как Марио Фрик. Еще два года назад он называл себя самым "счастливым тренером в Суперлиге", но дальше команда вылетела, и легенда Лихтенштейна пошел на повышение в "Люцерн".

В 2002-м "Тернана" заплатила "Вероне" за Фрика 2,5 млн евро – и это до сих пор рекорд для игрока из Лихтенштейна. Родился ли тот, кто его побьет, даже несмотря на безумную инфляцию?

Уверенности нет. Зарплаты офисных работников здесь таковы, что молодежь не хочет терять здоровье на зеленых полях, и даже задатки для них не аргумент. Даниэль Брандль их имел и дебютировал за сборную в 2014-м, однако уже через три года устроился проектным менеджером в маркетинговое агентство в Мюнхене. Среди его клиентов и игроки "Баварии" тоже:

"Я уже наменял футболки в Верратти, Лихтштайнера, Харника, Себастьяна Ларссона, однако, когда игроки "Баварии" приходят ко мне за консультацией, они, конечно, не знают, что я игрок сборной".

Даниэль Брандль на жеребьевке Кубка Лихтенштейна. Фото: lie-zeit.li

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Жизнь и карьера Брандля – настоящая норма Лихтенштейна. То, что делает "Вадуц" в еврокубках, – нет.

И не будет никакой новой эпохи. Это князь Монако женился на Грейс Келли; его коллега из Лихтенштейна выбрал принцессу Баварскую. Консерватизм властвует на этом клочке альпийской земли, и народу это по душе.

"Днепр-1" приедет и уедет; закончатся и еврокубки, как сон, и дальше все вернется туда, где всегда было. Наверное, "Вадуц" удержится во второй лиге Швейцарии, ведь весной ему не придется играть на два фронта. В конце сезона он в 49-й раз выигрывает Кубок Лихтенштейна – и все игроки и тренеры отпразднуют рекорд в пабе неподалеку, а городок уснет.

Лишь на рассвете тесть Тунахана Чичека повезет по горным долинам свежие яйца лихтенштейнским домохозяйкам, и все начнется сначала.