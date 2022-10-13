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Вадуц - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча

Лига конференций
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В прошлый четверг эти соперники расписали результативную ничью 2:2

Вадуц - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча

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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 4 тура Лиги конференций УЕФА между "Вадуцем" и "Днепром-1".

Неделю тому назад днепряне смогли очень неприятно удивить, ведь не смогли победить "Вадуц", ведя в счете по ходу встречи. Во втором тайме даже пришлось отыгрываться, что удалось успешно. Несмотря на все проблемы в украинском футболе, вряд ли лидер УПЛ хуже предпоследней команды второй швейцарской лиги. Так что ничего кроме победы в этом матче мы не ожидаем.

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 13 октября – в 21.55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер: Александр Рыженко

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В статье: Вадуц СК Днепр-1
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