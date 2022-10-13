Лига конференций. Вильяреал вырывает победу в Вене, безумная игра в Братиславе

Лига конференций, 4-й тур

Квартет А

"Истамбул" - "РФШ" 3:0

Стамбул, "Башакшехир Фатих Терим"

Голы: Тюрюч (11), Окака (45, 72)

Лидер группы принимал аутсайдера, который в групповом турнире еще не побеждал. Фавориты противостояния подтвердили свой статус и одержали убедительную победу. Таким образом, "Истамбул" уже на три очка оторвался от "Фиорентины". Отмечаем дубль 33-летнего нападающего Чуки Окака.

"Фиорентина" - "Хартс" 5:1

Флоренция, "Артемио Франки"

Голы: Йович (5), Бираги (22), Гонсалес (31, 79, пен), Барак (38) - Хамфрис (47)

"Фиорентина" с первых минут показала свои амбиции. Итальянцы не оставили ни одного шанса сопернику и одержали важную победу, позволившую команде закрепиться на втором месте. Шотландцы уже отстают на четыре зачетных пункта. Отметим дубль Гонсалеса.

Квартет С

"Аустрия" - "Вильяреал" 0:1

Вена, "Эрнст Хаппель"

Голы: Джексон (87)

Казалось, что испанцы близки к первой в групповом турнире потери зачетных пунктов , но все решилось в конце встречи. Николя Джексон принес важную победу своей команде, которая позволила" Вильярреалу" закрепиться на первом месте.

Квартет D

"Партизан" - "Кельн" 2:0

Белград, Стадион "Партизана"

Голы: Диабате (15), Гомеш (52)

Победа в домашнем матче позволила сербам подняться на первое место, однако у "Ниццы" есть игра в запасе. "Кельн" имеет четыре зачетных пункта и отстает от лидера уже на четыре очка.

Квартет Е

"Аполлон" - "Алкмаар" 0:1

Лимасол, "Цирион Атлетик центр"

Голы:Роберж (31)

Лидер группы принимал амбициозных киприотов, не знающих авторитетов. Результат матча был достаточно неожиданным, ведь нидерландцы впервые в этой еврокубковой компании уступили. Судьбу встречи решил забитый мяч Робержа. Таким образом, "Аполлон" сравнялся по очкам с "Днепром-1", у которого игра в запасе.

Квартет F "Юргорден" – "Гент" 4:2

Стокгольм, "Tele2 Арена"

Голы: Хольмберг (21), Викхейм (41, 46), Банда (45+4) - Депуарт (61) , Кейперс (73)

В Стокгольме лидер группы встречался с третьей командой, претендующей на выход в плей-офф. Бельгийцы рассчитывали на положительный результат, но хозяева со старта встречи ошеломили своего соперника. Еще до перерыва шведы забили три мяча и решили все вопросы. Таким образом, "Юргорден" является единоличным лидером, а бельгийцы будут бороться за второе место.

Квартет G

"ЧФР" - "Славия" 2:0

Клуж-Напока, Стадион "Константин Радулеску"

Голы: Дяк (11, пенальти), Камара (85)

Лидер группы принимал своего главного преследователя. Судьбу встречи решил эпизод на 11-й минуте, когда Дяк реализовал пенальти. В конце встречи отличился Камара, закрепивший преимущество своей команды. Таким образом "Клуж" оторвался от "Славии" на расстоянии одной победы.

Квартет Н

"Слован" - "Базель" 3:3

Братислава, "Тегельное поле"

Голы: Вайсс (45+2, пен), Куцка (49), Чаврич (53) - Дариан (29, пен), Диуф (65), Зекири (72)

Наиболее результативная и интригующая игра была сыграна в Словакии, где "Слован" принимал "Базель". Обе команды с первых минут были нацелены на атаку. Игра завершилась результативной ничьей. В настоящее время швейцарцы остаются лидерами группы.