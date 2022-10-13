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ЛК. Сенсация в Ницце и досрочный выход Вест Хэма
Фото: OGC Nice
Лига конференций, 4-й тур
Группа B
Лондон, Лондон Стэдиум
Вест Хэм – Андерлехт 2:1
Голы: Бенрахма 14, Боуэн 30 – Эспозито 89 (пен)
Бухарест, Арена Националэ
ФКСБ – Силькеборг 0:5
Голы: Куск 12, Клюнге 16, Тенгстедт 63, Йоргенсен 68, 70
Группа С
Беэр-Шева, Турнер
Хапоэль Беэр-Шева – Лех 1:1
Голы: Хемед 9 (пен) – Шимчак 44
Группа D
Ницца, Альянц Ривьера
Ницца – Словацко 1:2
Голы: Диоп 14 – Томич 75, Райнберк 87
Удаление: Тодибо 85
Группа F
Дублин, Талла
Шэмрок Роверс – Мольде 0:2
Голы: Фофана 33, Эриксен 69
Группа G
Приштина, Фадиль Вокри
Балкани – Сивасспор 1:2
Голы: Ар. Тхачи 36 – Арслан 72, Ангельски 81
Группа H
Вильнюс, ФФЛ
Жальгирис – Пюник 2:1
Голы: Урега 23, Оливейра 42 – Эзбилиз 78 (пен)
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