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ЛК. Сенсация в Ницце и досрочный выход Вест Хэма

Лига конференций
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ЛК. Сенсация в Ницце и досрочный выход Вест Хэма

Фото: OGC Nice

Новина українською

Лига конференций, 4-й тур

Группа B

Лондон, Лондон Стэдиум

Вест Хэм – Андерлехт 2:1

Голы: Бенрахма 14, Боуэн 30 – Эспозито 89 (пен)

Бухарест, Арена Националэ

ФКСБ – Силькеборг 0:5

Голы: Куск 12, Клюнге 16, Тенгстедт 63, Йоргенсен 68, 70

Группа С

Беэр-Шева, Турнер

Хапоэль Беэр-Шева – Лех 1:1

Голы: Хемед 9 (пен) – Шимчак 44

Группа D

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Словацко 1:2

Голы: Диоп 14 – Томич 75, Райнберк 87

Удаление: Тодибо 85

Группа F

Дублин, Талла

Шэмрок Роверс – Мольде 0:2

Голы: Фофана 33, Эриксен 69

Группа G

Приштина, Фадиль Вокри

Балкани – Сивасспор 1:2

Голы: Ар. Тхачи 36 – Арслан 72, Ангельски 81

Группа H

Вильнюс, ФФЛ

Жальгирис – Пюник 2:1

Голы: Урега 23, Оливейра 42 – Эзбилиз 78 (пен)

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