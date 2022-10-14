Днепр-1 сократил отставание от АЗ до двух очков. Турнирная таблица группы

Днепр-1 в матче 4-го тура Лиги конференций на выезде вырвал победу у Вадуца – 2:1 .

При этом, в параллельном матче кипрский Аполлон сенсационно обыграл АЗ (1:0).

Таким образом, Днепр-1 после 4-х туров с 7 очками сохранил второе место в группе, при этом, сократив отставание от АЗ до двух пунктов.

На 3-м месте идет Аполлон (4 балла), замыкает таблицу Вадуц (2 очка).

Ну и напомним, что в следующем туре днепряне примут Аполлон.