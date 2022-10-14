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Днепр-1 сократил отставание от АЗ до двух очков. Турнирная таблица группы
Днепр-1 обыграл Вадуц, а вот АЗ неожиданно уступил Аполлону
scdnipro1.com.ua
Днепр-1 в матче 4-го тура Лиги конференций на выезде
При этом, в параллельном матче кипрский Аполлон сенсационно обыграл АЗ (1:0).
Таким образом, Днепр-1 после 4-х туров с 7 очками сохранил второе место в группе, при этом, сократив отставание от АЗ до двух пунктов.
На 3-м месте идет Аполлон (4 балла), замыкает таблицу Вадуц (2 очка).
Ну и напомним, что в следующем туре днепряне примут Аполлон.
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Комментарии (3)
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balamyt (Boston)
14.10.2022 в 01:15
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МиколаТерн (Тернопіль)
14.10.2022 в 01:09
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download1 (huyersk)
14.10.2022 в 00:19
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