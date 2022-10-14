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Днепр-1 сократил отставание от АЗ до двух очков. Турнирная таблица группы

Лига конференций
Обновлено
(2 голосов)

Днепр-1 обыграл Вадуц, а вот АЗ неожиданно уступил Аполлону

Днепр-1 сократил отставание от АЗ до двух очков. Турнирная таблица группы

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 в матче 4-го тура Лиги конференций на выезде вырвал победу у Вадуца – 2:1.

При этом, в параллельном матче кипрский Аполлон сенсационно обыграл АЗ (1:0).

Таким образом, Днепр-1 после 4-х туров с 7 очками сохранил второе место в группе, при этом, сократив отставание от АЗ до двух пунктов.

На 3-м месте идет Аполлон (4 балла), замыкает таблицу Вадуц (2 очка).

Ну и напомним, что в следующем туре днепряне примут Аполлон.

Днепр-1 сократил отставание от АЗ до двух очков. Турнирная таблица группы - изображение 1
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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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balamyt (Boston)
14.10.2022 в 01:15
Да с такими (фанатами).. и врагов не надо..Счет на табло..бл..ди.
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МиколаТерн (Тернопіль)
14.10.2022 в 01:09
З такою грою будь яка команда яка вийде з групи рознесе в пух і прах Дніпро -1 так що без майбутнього і шансів після виходу з групи.
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download1 (huyersk)
14.10.2022 в 00:19
з багна в князья
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