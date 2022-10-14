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Гол защитника Днепра-1 Амаша признан лучшим в 4-м туре Лиги конференций - ВИДЕО
Зарядил так зарядил
scdnipro1.com.ua
Болельщики определили лучший гол четвертого тура Лиги конференций – голосование проходило на официальном сайте УЕФА.
Лучшим был признан гол защитника Днепра-1 Яниса Амаша. В матче с Вадуцем Амаш забил дальним ударом на 25-й минуте.
Конкуренцию защитнику днепрян составляли голы Тюрюча из "Истанбул Башакшехира" в ворота РФС (3:0), Боуэна из "Вест Хэма" в матче с "Андерлехтом" (2:1) и Кристиано Бираги из "Фиорентины" со штрафного в ворота "Хартса" (5:1).
Днепр-1 вырвал победу в компенсированное время
После матча в Лихтенштейне Днепр-1 набрал 7 очков и остался на втором месте группы E. В следующем поединке команда Кучера 27 октября примет кипрский Аполлон.
???? Yanis Hamache's stunning strike wins Goal of the Week ????@Heineken | #UECLGOTW | #UECL pic.twitter.com/mbCHrsw7rb— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 14, 2022
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