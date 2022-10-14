Гол защитника Днепра-1 Амаша признан лучшим в 4-м туре Лиги конференций - ВИДЕО

Болельщики определили лучший гол четвертого тура Лиги конференций – голосование проходило на официальном сайте УЕФА.

Лучшим был признан гол защитника Днепра-1 Яниса Амаша. В матче с Вадуцем Амаш забил дальним ударом на 25-й минуте.

Конкуренцию защитнику днепрян составляли голы Тюрюча из "Истанбул Башакшехира" в ворота РФС (3:0), Боуэна из "Вест Хэма" в матче с "Андерлехтом" (2:1) и Кристиано Бираги из "Фиорентины" со штрафного в ворота "Хартса" (5:1).

Днепр-1 вырвал победу в компенсированное время в матче с Вадуцем — 2:1 .

После матча в Лихтенштейне Днепр-1 набрал 7 очков и остался на втором месте группы E. В следующем поединке команда Кучера 27 октября примет кипрский Аполлон.