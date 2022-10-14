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Гол защитника Днепра-1 Амаша признан лучшим в 4-м туре Лиги конференций - ВИДЕО

Лига конференций
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Зарядил так зарядил

Гол защитника Днепра-1 Амаша признан лучшим в 4-м туре Лиги конференций - ВИДЕО

scdnipro1.com.ua

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Болельщики определили лучший гол четвертого тура Лиги конференций – голосование проходило на официальном сайте УЕФА.

Лучшим был признан гол защитника Днепра-1 Яниса Амаша. В матче с Вадуцем Амаш забил дальним ударом на 25-й минуте.

Конкуренцию защитнику днепрян составляли голы Тюрюча из "Истанбул Башакшехира" в ворота РФС (3:0), Боуэна из "Вест Хэма" в матче с "Андерлехтом" (2:1) и Кристиано Бираги из "Фиорентины" со штрафного в ворота "Хартса" (5:1).

Днепр-1 вырвал победу в компенсированное время в матче с Вадуцем — 2:1.

После матча в Лихтенштейне Днепр-1 набрал 7 очков и остался на втором месте группы E. В следующем поединке команда Кучера 27 октября примет кипрский Аполлон.

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В статье: СК Днепр-1 Янис Амаш
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