ЛК. Историческая возможность для Днепра-1, чем удивят чехи, Базель вряд ли усугубит положение Швейцарии

На групповом этапе Лиги конференций представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут в 1/8-ю финала турнира, вторые места – в раунд плей-офф (1/16-я финала), где сыграют с третьими местами Лиги Европы.

Дата всех матчей четвертого тура – ​​27.10.2022.

Группа Е

"Вадуц" (Лихтенштейн) 19:45 АЗ (Нидерланды);

АЗ (Нидерланды); "Днепр-1" (Украина) 22:00 "Аполлон" (Кипр).

Очень ответственный и важный матч для "Днепра-1". Начиная с 2015-го года, ни одна украинская команда, кроме "Динамо" и "Шахтера", не выходила в плей-офф евротурнира. И вот такую ​​историческую возможность имеет коллектив Кучера. Для этого нужно не проиграть "Аполлону", что гарантирует также минимум балл бонуса и прогресс в рейтинге клубов. Нужно постараться, хотя, учитывая кадровые проблемы, будет очень сложно.

# Команда И В Н П М РМ О 1 АЗ 4 3 0 1 8-4 +4 9 2 СК Днепр-1 4 2 1 1 7-5 +2 7 3 "Аполлон" 4 1 1 2 4-6 -2 4 4 "Вадуц" 4 0 2 2 4-8 -4 2

Группа D

"Словацко" (Чехия) 19:45 "Кельн" (Германия) ;

; "Ницца" (Франция) 19:45 "Партизан" (Сербия).

Наша борьба с Чехией за место в топ-15 – очень ожесточенная. "Днепр-1" в любом случае не останется без шансов на евровесну по итогу пятого тура, а вот "Словацко" может. Если проиграет "Кельну", а "Ницца" в параллельном матче выиграет у "Партизана" (это будет полезно также в контексте нашей отдаленной борьбы с Сербией в Таблице коэффициентов).

Но недооценивать "Словацко" не стоит. Команда уже совершила одну сенсацию, победив на выезде представителя Лиги 1.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Партизан" 4 2 2 0 7-4 +3 8 2 "Ницца" 4 1 2 1 4-4 0 5 3 "Кёльн" 4 1 1 2 5-6 -1 4 4 "Словацко" 4 1 1 2 7-9 -2 4

Группа G

"Сивасспор" (Турция) 22:00 "Клуж" (Румыния) ;

; "Балкани" (Косово) 22:00 "Славия" (Чехия).

Еще одна группа, где представлены представители двух наших конкурентов. И не отдаленных, а прямых. В идеале было бы оставить без евровесны и "Сивасспор", и "Славию", но шансы на это не слишком высоки. Поэтому прежде всего – против чехов. И это еще хорошо, что в борьбу включились косовары. Они набрали четыре очка в четырех матчах, но "Славии" в первом туре проиграли. Интересно, смогут ли взять реванш?

# Команда И В Н П М РМ О 1 Сивасспор 4 2 1 1 7-6 +1 7 2 Клуж 4 2 1 1 4-2 +2 7 3 "Славия" 4 1 1 2 4-6 -2 4 4 Балкани 4 1 1 2 8-9 -1 4

Группа А

"Фиорентина" (Италия) 19:45 "Башакшехир" (Турция);

"Башакшехир" (Турция); "Харт" (Шотландия) 22:00 РФШ (Латвия).

Дополняя рассказ о Турции: здесь "Башакшехир" не остановить, но желательно лишить его первого места. Но для этого "Фиорентине" нужно победить с разницей минимум "+3" команду, которая еще ни одного мяча в группе не пропустила. Трудно будет, хотя впереди еще последний тур, где "Башакшехиру" предстоит сыграть с "Хартом". Итак, программа минимум для итальянцев – любая победа над турками, а дальше уже будь, как будет.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Истанбул ББ" 4 3 1 0 10-0 +10 10 2 "Фиорентина" 4 2 1 1 9-5 +4 7 3 Харт оф Мидлотиан 4 1 0 3 3-12 -9 3 4 РФШ 4 0 2 2 1-6 -5 2

Группа В

"Андерлехт" (Бельгия) 19:45 FCSB (Румыния);

FCSB (Румыния); "Вест Хэм" (Англия) 22:00 "Силькеборг" (Дания).

"Селькеборг" в этой группе перед жеребьевкой не котировался высоко. И первые два тура только подтвердили ожидания, но затем датчане дважды победили представителя Румынии, выйдя на второе место. Интересно, что будет дальше? Дания давит на Украину из-за спины в Таблице коэффициентов, так что чем меньше представителей этой страны будет в плей-офф – тем лучше.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Вест Хэм Юнайтед" 4 4 0 0 9-4 +5 12 2 Силькеборг 4 2 0 2 12-4 +8 6 3 "Андерлехт" 4 1 1 2 2-3 -1 4 4 ФКСБ 4 0 1 3 1-13 -12 1

Группа Н

"Базель" (Швейцария) 22:00 "Жальгирис" (Литва) ;

; "Слован" (Словакия) 22:00 "Пюник" (Армения).

"Базель" попал в легкую группу, но его преимущество после четырех туров не является тотальным. Все сохраняют шансы на плей-офф, даже дебютант "Жальгирис". Представитель Литвы – не фаворит матча в Швейцарии, но "Базель" в этом сезоне далек от своей оптимальной формы. Потому возможности не проиграть будут. И это было бы очень на руку Украине, преследующей Швейцарию в Таблице коэффициентов.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Базель" 4 2 1 1 7-6 +1 7 2 "Пюник" 4 2 0 2 6-5 +1 6 3 "Слован" 4 1 2 1 5-5 0 5 4 "Жальгирис" 4 1 1 2 2-4 -2 4

Группа F

"Мольде" (Норвегия) 22:00 "Юргорден" (Швеция) ;

; "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Гент" (Бельгия).

Темп в этой группе диктует сенсационный "Юргорден", но "Мольде может замахнуться даже на первое место. Правда, может потерять и второе, если не будет оступаться "Гент". Одним словом, диапазон вариантов очень широк. Лучший сценарий для Украины – не выход представителя Норвегии в плей-офф.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Юргорден 4 3 1 0 8-4 +4 10 2 "Мольде" 3 1 1 1 5-3 +2 4 3 Гент 4 1 1 2 5-5 0 4 4 "Шэмрок Роверс" 3 0 1 2 0-6 -6 1

Остальные матчи:

Группа С

"Вильярреал" (Испания) 19:45 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль); "Аустрия" (Австрия) 19:45 "Лех" (Польша).