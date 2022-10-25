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ЛК. Историческая возможность для Днепра-1, чем удивят чехи, Базель вряд ли усугубит положение Швейцарии
Анонс матчей пятого тура группового раунда
Фото: scdnipro1.com.ua
На групповом этапе Лиги конференций представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут в 1/8-ю финала турнира, вторые места – в раунд плей-офф (1/16-я финала), где сыграют с третьими местами Лиги Европы.
Дата всех матчей четвертого тура – 27.10.2022.
- "Вадуц" (Лихтенштейн) 19:45 АЗ (Нидерланды);
- "Днепр-1" (Украина) 22:00 "Аполлон" (Кипр).
Очень ответственный и важный матч для "Днепра-1". Начиная с 2015-го года, ни одна украинская команда, кроме "Динамо" и "Шахтера", не выходила в плей-офф евротурнира. И вот такую историческую возможность имеет коллектив Кучера. Для этого нужно не проиграть "Аполлону", что гарантирует также минимум балл бонуса и прогресс в рейтинге клубов. Нужно постараться, хотя, учитывая кадровые проблемы, будет очень сложно.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|АЗ
|4
|3
|0
|1
|8-4
|+4
|9
|2
|СК Днепр-1
|4
|2
|1
|1
|7-5
|+2
|7
|3
|"Аполлон"
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|4
|"Вадуц"
|4
|0
|2
|2
|4-8
|-4
|2
- "Словацко" (Чехия) 19:45 "Кельн" (Германия);
- "Ницца" (Франция) 19:45 "Партизан" (Сербия).
Наша борьба с Чехией за место в топ-15 – очень ожесточенная. "Днепр-1" в любом случае не останется без шансов на евровесну по итогу пятого тура, а вот "Словацко" может. Если проиграет "Кельну", а "Ницца" в параллельном матче выиграет у "Партизана" (это будет полезно также в контексте нашей отдаленной борьбы с Сербией в Таблице коэффициентов).
Но недооценивать "Словацко" не стоит. Команда уже совершила одну сенсацию, победив на выезде представителя Лиги 1.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Партизан"
|4
|2
|2
|0
|7-4
|+3
|8
|2
|"Ницца"
|4
|1
|2
|1
|4-4
|0
|5
|3
|"Кёльн"
|4
|1
|1
|2
|5-6
|-1
|4
|4
|"Словацко"
|4
|1
|1
|2
|7-9
|-2
|4
- "Сивасспор" (Турция) 22:00 "Клуж" (Румыния);
- "Балкани" (Косово) 22:00 "Славия" (Чехия).
Еще одна группа, где представлены представители двух наших конкурентов. И не отдаленных, а прямых. В идеале было бы оставить без евровесны и "Сивасспор", и "Славию", но шансы на это не слишком высоки. Поэтому прежде всего – против чехов. И это еще хорошо, что в борьбу включились косовары. Они набрали четыре очка в четырех матчах, но "Славии" в первом туре проиграли. Интересно, смогут ли взять реванш?
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Сивасспор
|4
|2
|1
|1
|7-6
|+1
|7
|2
|Клуж
|4
|2
|1
|1
|4-2
|+2
|7
|3
|"Славия"
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|4
|Балкани
|4
|1
|1
|2
|8-9
|-1
|4
- "Фиорентина" (Италия) 19:45 "Башакшехир" (Турция);
- "Харт" (Шотландия) 22:00 РФШ (Латвия).
Дополняя рассказ о Турции: здесь "Башакшехир" не остановить, но желательно лишить его первого места. Но для этого "Фиорентине" нужно победить с разницей минимум "+3" команду, которая еще ни одного мяча в группе не пропустила. Трудно будет, хотя впереди еще последний тур, где "Башакшехиру" предстоит сыграть с "Хартом". Итак, программа минимум для итальянцев – любая победа над турками, а дальше уже будь, как будет.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Истанбул ББ"
|4
|3
|1
|0
|10-0
|+10
|10
|2
|"Фиорентина"
|4
|2
|1
|1
|9-5
|+4
|7
|3
|Харт оф Мидлотиан
|4
|1
|0
|3
|3-12
|-9
|3
|4
|РФШ
|4
|0
|2
|2
|1-6
|-5
|2
- "Андерлехт" (Бельгия) 19:45 FCSB (Румыния);
- "Вест Хэм" (Англия) 22:00 "Силькеборг" (Дания).
"Селькеборг" в этой группе перед жеребьевкой не котировался высоко. И первые два тура только подтвердили ожидания, но затем датчане дважды победили представителя Румынии, выйдя на второе место. Интересно, что будет дальше? Дания давит на Украину из-за спины в Таблице коэффициентов, так что чем меньше представителей этой страны будет в плей-офф – тем лучше.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Вест Хэм Юнайтед"
|4
|4
|0
|0
|9-4
|+5
|12
|2
|Силькеборг
|4
|2
|0
|2
|12-4
|+8
|6
|3
|"Андерлехт"
|4
|1
|1
|2
|2-3
|-1
|4
|4
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|1-13
|-12
|1
- "Базель" (Швейцария) 22:00 "Жальгирис" (Литва);
- "Слован" (Словакия) 22:00 "Пюник" (Армения).
"Базель" попал в легкую группу, но его преимущество после четырех туров не является тотальным. Все сохраняют шансы на плей-офф, даже дебютант "Жальгирис". Представитель Литвы – не фаворит матча в Швейцарии, но "Базель" в этом сезоне далек от своей оптимальной формы. Потому возможности не проиграть будут. И это было бы очень на руку Украине, преследующей Швейцарию в Таблице коэффициентов.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Базель"
|4
|2
|1
|1
|7-6
|+1
|7
|2
|"Пюник"
|4
|2
|0
|2
|6-5
|+1
|6
|3
|"Слован"
|4
|1
|2
|1
|5-5
|0
|5
|4
|"Жальгирис"
|4
|1
|1
|2
|2-4
|-2
|4
- "Мольде" (Норвегия) 22:00 "Юргорден" (Швеция);
- "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Гент" (Бельгия).
Темп в этой группе диктует сенсационный "Юргорден", но "Мольде может замахнуться даже на первое место. Правда, может потерять и второе, если не будет оступаться "Гент". Одним словом, диапазон вариантов очень широк. Лучший сценарий для Украины – не выход представителя Норвегии в плей-офф.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Юргорден
|4
|3
|1
|0
|8-4
|+4
|10
|2
|"Мольде"
|3
|1
|1
|1
|5-3
|+2
|4
|3
|Гент
|4
|1
|1
|2
|5-5
|0
|4
|4
|"Шэмрок Роверс"
|3
|0
|1
|2
|0-6
|-6
|1
Остальные матчи:
- "Вильярреал" (Испания) 19:45 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
- "Аустрия" (Австрия) 19:45 "Лех" (Польша).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Вильярреал"
|4
|4
|0
|0
|12-4
|+8
|12
|2
|"Лех"
|4
|1
|2
|1
|8-6
|+2
|5
|3
|Хапоэль
|4
|0
|3
|1
|2-3
|-1
|3
|4
|"Аустрия"
|4
|0
|1
|3
|1-10
|-9
|1
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