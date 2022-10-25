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ЛК. Историческая возможность для Днепра-1, чем удивят чехи, Базель вряд ли усугубит положение Швейцарии

Лига конференций
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Анонс матчей пятого тура группового раунда

ЛК. Историческая возможность для Днепра-1, чем удивят чехи, Базель вряд ли усугубит положение Швейцарии

Фото: scdnipro1.com.ua

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На групповом этапе Лиги конференций представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут в 1/8-ю финала турнира, вторые места – в раунд плей-офф (1/16-я финала), где сыграют с третьими местами Лиги Европы.

Дата всех матчей четвертого тура – ​​27.10.2022.

Группа Е

  • "Вадуц" (Лихтенштейн) 19:45 АЗ (Нидерланды);
  • "Днепр-1" (Украина) 22:00 "Аполлон" (Кипр).

Очень ответственный и важный матч для "Днепра-1". Начиная с 2015-го года, ни одна украинская команда, кроме "Динамо" и "Шахтера", не выходила в плей-офф евротурнира. И вот такую ​​историческую возможность имеет коллектив Кучера. Для этого нужно не проиграть "Аполлону", что гарантирует также минимум балл бонуса и прогресс в рейтинге клубов. Нужно постараться, хотя, учитывая кадровые проблемы, будет очень сложно.

# Команда И В Н П М РМ О
1 АЗ 4 3 0 1 8-4 +4 9
2 СК Днепр-1 4 2 1 1 7-5 +2 7
3 "Аполлон" 4 1 1 2 4-6 -2 4
4 "Вадуц" 4 0 2 2 4-8 -4 2

Группа D

  • "Словацко" (Чехия) 19:45 "Кельн" (Германия);
  • "Ницца" (Франция) 19:45 "Партизан" (Сербия).

Наша борьба с Чехией за место в топ-15 – очень ожесточенная. "Днепр-1" в любом случае не останется без шансов на евровесну по итогу пятого тура, а вот "Словацко" может. Если проиграет "Кельну", а "Ницца" в параллельном матче выиграет у "Партизана" (это будет полезно также в контексте нашей отдаленной борьбы с Сербией в Таблице коэффициентов).

Но недооценивать "Словацко" не стоит. Команда уже совершила одну сенсацию, победив на выезде представителя Лиги 1.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Партизан" 4 2 2 0 7-4 +3 8
2 "Ницца" 4 1 2 1 4-4 0 5
3 "Кёльн" 4 1 1 2 5-6 -1 4
4 "Словацко" 4 1 1 2 7-9 -2 4

Группа G

  • "Сивасспор" (Турция) 22:00 "Клуж" (Румыния);
  • "Балкани" (Косово) 22:00 "Славия" (Чехия).

Еще одна группа, где представлены представители двух наших конкурентов. И не отдаленных, а прямых. В идеале было бы оставить без евровесны и "Сивасспор", и "Славию", но шансы на это не слишком высоки. Поэтому прежде всего – против чехов. И это еще хорошо, что в борьбу включились косовары. Они набрали четыре очка в четырех матчах, но "Славии" в первом туре проиграли. Интересно, смогут ли взять реванш?

# Команда И В Н П М РМ О
1 Сивасспор 4 2 1 1 7-6 +1 7
2 Клуж 4 2 1 1 4-2 +2 7
3 "Славия" 4 1 1 2 4-6 -2 4
4 Балкани 4 1 1 2 8-9 -1 4

Группа А

  • "Фиорентина" (Италия) 19:45 "Башакшехир" (Турция);
  • "Харт" (Шотландия) 22:00 РФШ (Латвия).

Дополняя рассказ о Турции: здесь "Башакшехир" не остановить, но желательно лишить его первого места. Но для этого "Фиорентине" нужно победить с разницей минимум "+3" команду, которая еще ни одного мяча в группе не пропустила. Трудно будет, хотя впереди еще последний тур, где "Башакшехиру" предстоит сыграть с "Хартом". Итак, программа минимум для итальянцев – любая победа над турками, а дальше уже будь, как будет.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Истанбул ББ" 4 3 1 0 10-0 +10 10
2 "Фиорентина" 4 2 1 1 9-5 +4 7
3 Харт оф Мидлотиан 4 1 0 3 3-12 -9 3
4 РФШ 4 0 2 2 1-6 -5 2

Группа В

  • "Андерлехт" (Бельгия) 19:45 FCSB (Румыния);
  • "Вест Хэм" (Англия) 22:00 "Силькеборг" (Дания).

"Селькеборг" в этой группе перед жеребьевкой не котировался высоко. И первые два тура только подтвердили ожидания, но затем датчане дважды победили представителя Румынии, выйдя на второе место. Интересно, что будет дальше? Дания давит на Украину из-за спины в Таблице коэффициентов, так что чем меньше представителей этой страны будет в плей-офф – тем лучше.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Вест Хэм Юнайтед" 4 4 0 0 9-4 +5 12
2 Силькеборг 4 2 0 2 12-4 +8 6
3 "Андерлехт" 4 1 1 2 2-3 -1 4
4 ФКСБ 4 0 1 3 1-13 -12 1

Группа Н

  • "Базель" (Швейцария) 22:00 "Жальгирис" (Литва);
  • "Слован" (Словакия) 22:00 "Пюник" (Армения).

"Базель" попал в легкую группу, но его преимущество после четырех туров не является тотальным. Все сохраняют шансы на плей-офф, даже дебютант "Жальгирис". Представитель Литвы – не фаворит матча в Швейцарии, но "Базель" в этом сезоне далек от своей оптимальной формы. Потому возможности не проиграть будут. И это было бы очень на руку Украине, преследующей Швейцарию в Таблице коэффициентов.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Базель" 4 2 1 1 7-6 +1 7
2 "Пюник" 4 2 0 2 6-5 +1 6
3 "Слован" 4 1 2 1 5-5 0 5
4 "Жальгирис" 4 1 1 2 2-4 -2 4

Группа F

  • "Мольде" (Норвегия) 22:00 "Юргорден" (Швеция);
  • "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Гент" (Бельгия).

Темп в этой группе диктует сенсационный "Юргорден", но "Мольде может замахнуться даже на первое место. Правда, может потерять и второе, если не будет оступаться "Гент". Одним словом, диапазон вариантов очень широк. Лучший сценарий для Украины – не выход представителя Норвегии в плей-офф.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Юргорден 4 3 1 0 8-4 +4 10
2 "Мольде" 3 1 1 1 5-3 +2 4
3 Гент 4 1 1 2 5-5 0 4
4 "Шэмрок Роверс" 3 0 1 2 0-6 -6 1

Остальные матчи:

Группа С

  • "Вильярреал" (Испания) 19:45 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
  • "Аустрия" (Австрия) 19:45 "Лех" (Польша).

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Вильярреал" 4 4 0 0 12-4 +8 12
2 "Лех" 4 1 2 1 8-6 +2 5
3 Хапоэль 4 0 3 1 2-3 -1 3
4 "Аустрия" 4 0 1 3 1-10 -9 1

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В статье: Групповой этап Лига конференций
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