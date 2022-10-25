Определилась судейская бригада на матч Днепр-1 – Аполлон

Матч 5-го тура Лиги конференций между "Днепром-1" и "Аполлоном" рассудит португальская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей матча будет 33-летний Антониу Нобре. На линии ему помогут соотечественники Педру Рибейру и Нелсон Перейра. Обязанности четвертого рефери исполнит Рикарду Байшинью.

Матч "Днепр-1" - "Аполлон" состоится в четверг, 27 октября на "Кошицкой футболовой арене". Стартовый свисток раздастся в 22:00 по Киеву. Напомним, днепряне занимают второе место в группе Е, отставая на два очка от "Алкмаара".