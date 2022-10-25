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Определилась судейская бригада на матч Днепр-1 – Аполлон

Лига конференций
(1 голосов)

Игра состоится 27 октября

Определилась судейская бригада на матч Днепр-1 – Аполлон

Фото: Miguel Pereira/Global Imagens

Новина українською

Матч 5-го тура Лиги конференций между "Днепром-1" и "Аполлоном" рассудит португальская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей матча будет 33-летний Антониу Нобре. На линии ему помогут соотечественники Педру Рибейру и Нелсон Перейра. Обязанности четвертого рефери исполнит Рикарду Байшинью.

Матч "Днепр-1" - "Аполлон" состоится в четверг, 27 октября на "Кошицкой футболовой арене". Стартовый свисток раздастся в 22:00 по Киеву. Напомним, днепряне занимают второе место в группе Е, отставая на два очка от "Алкмаара".

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В статье: СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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Источник:
uefa

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