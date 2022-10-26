  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Днепр-1 - Аполлон: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 - Аполлон: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Днепр-1" - "Аполлон", Лига Конференций, 27 октября 2022

Днепр-1 - Аполлон: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на небольшой игровой спад, "Днепр-1" продолжает демонстрировать относительную стабильность в УПЛ. Да, команда Кучера потеряла очки против "Ингульца", однако по-прежнему лидирует в таблице, параллельно с этим имея неплохие шансы отправиться в евровесну. Для этого нужно будет побеждать в ближайшей игре.

Читайте такжеКучер: Нам очень тяжело, много травмированных. Я даже не понимаю, как мы будем играть следующую игру

Встретиться команде Кучера придется с кипрским "Аполлоном", сотворившим недавно сенсацию. Коллектив Давида Катала одолел "АЗ" и доказал свою состоятельность, а потому отчетный матч будет конкурентным и непростым. И, вероятнее всего, очень равным.

Смотрите матч пятого тура группового этапа ЛК в четверг, 27-го октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Дніпро-1 - Аполлон
Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "Днепр-1" - "Аполлон" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Днепр-1" - "Аполлон" на UA-Футбол >>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде