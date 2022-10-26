Днепр-1 - Аполлон: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Несмотря на небольшой игровой спад, "Днепр-1" продолжает демонстрировать относительную стабильность в УПЛ. Да, команда Кучера потеряла очки против "Ингульца", однако по-прежнему лидирует в таблице, параллельно с этим имея неплохие шансы отправиться в евровесну. Для этого нужно будет побеждать в ближайшей игре.

Встретиться команде Кучера придется с кипрским "Аполлоном", сотворившим недавно сенсацию. Коллектив Давида Катала одолел "АЗ" и доказал свою состоятельность, а потому отчетный матч будет конкурентным и непростым. И, вероятнее всего, очень равным.

Смотрите матч пятого тура группового этапа ЛК в четверг, 27-го октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 - Аполлон Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "Днепр-1" - "Аполлон" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".