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Днепр-1 - Аполлон: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
Где покажут в прямом эфире матч "Днепр-1" - "Аполлон", Лига Конференций, 27 октября 2022
Фото: Александр Приходько
Несмотря на небольшой игровой спад, "Днепр-1" продолжает демонстрировать относительную стабильность в УПЛ. Да, команда Кучера потеряла очки против "Ингульца", однако по-прежнему лидирует в таблице, параллельно с этим имея неплохие шансы отправиться в евровесну. Для этого нужно будет побеждать в ближайшей игре.
Встретиться команде Кучера придется с кипрским "Аполлоном", сотворившим недавно сенсацию. Коллектив Давида Катала одолел "АЗ" и доказал свою состоятельность, а потому отчетный матч будет конкурентным и непростым. И, вероятнее всего, очень равным.
Смотрите матч пятого тура группового этапа ЛК в четверг, 27-го октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Днепр-1" - "Аполлон" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Днепр-1" - "Аполлон"
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