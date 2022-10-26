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Довбик: Мы можем показать Европе и всему миру, кто такие украинцы, и за кого мы боремся

Лига конференций
(2 голосов)

В четверг днепряне сыграют свой очередной матч в Лиге конференций

Довбик: Мы можем показать Европе и всему миру, кто такие украинцы, и за кого мы боремся

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги конференций с кипрским "Аполлоном", который состоится в четверг, 27 октября.

– Для вас в Кошице завтра будет уже четвертый матч, но пока команда не выигрывала. Рассчитываете на победу в этот раз?

– Да, я верю в то, что завтра будет победа и удача будет на нашей стороне. Мы надеемся только на положительный результат и будем играть победу.

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– Что для вашего клуба будет значить проход в плей-офф Лиги Конференций? Для клуба, для страны, для игроков.

– Для нас это очень важно. В случае успеха, наш клуб обеспечит себе место в евровесне, а для нашей страны это важно, ведь мы набираем очки для клубного коэффициента УЕФА. Это важно для всего чемпионата. Поэтому эти игры очень важны, ведь мы можем показать Европе и всему миру, кто такие украинцы, и за кого мы боремся.

– Чувствуешь ли усталость, ведь играете все матчи без замен?

– Конечно, чувствуем, ведь мы не каждый год играем по такому графику и это довольно сложно. Но мы восстанавливаемся, поэтому для каждого футболиста лучше играть, и тем самым мы держим себя в тонусе.

– Будут ли игроки снова выходить на поле с украинским флагом. И почему именно вы так поступаете?

– Все наши команды, выступающие в европейских турнирах, выходят на поле и поддерживают нашу страну. Тем самым мы показываем, что происходит сейчас в Украине.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.10.2022 в 20:42
ЧО скоты вас просят перенести матч --Днепр бореться за Украину а вы за 1 лигу
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