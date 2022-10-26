Тренер Днепра-1 Городов: Надеюсь, добудем свою первую победу в Кошице

Тренер " Днепра-1 " Валерий Городов на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги конференций с "Аполлоном".

– Не знаю как для соперника, а для нас это будет очень важная игра. Футболисты это понимают, и завтра они отдадут все силы для достижения положительного результата. Для этого нужно, чтобы мы плотно сыграли в защите и использовали свои моменты в атаке.

– Это четвертая игра в Кошице, будет ли наконец победа?

– Я надеюсь на это и думаю, что так и будет.

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– Есть информация, что в вашей команде много травмированных.

– Да, у нас есть проблемы с некоторыми игроками, но надеюсь, что другие исполнители заменят их в ближайших матчах.

– Что для вашего клуба означает выступление в Лиге Конференций?

– Мы дебютанты этого соревнования. Нам необходим опыт в еврокубках, а для украинских болельщиков это глоток свежего воздуха.

– Почему не получает игровое время Бузанелло? Рассчитывают ли в команде на него в ближайших матчах?

– Мы на него рассчитываем. Думаю, что завтра увидим.

– Какая ситуация с Бланко? Когда он вернется?

– Ему на восстановление нужно три недели.

– Команда на каждый матча выходит в флагах Украины. Почему вы так поступаете?

– Это делается для всех: для болельщиков, для самих нас и вообще для всех граждан Украины. Я думаю, что это правильно.

– Как игроки чувствуют то, что происходит в Украине? Знают ли они о последних взрывах в Днепре?

– Они все знают, все читают. Это все сложно. Надеюсь, что завтра мы порадуем наших болельщиков.