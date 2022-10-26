  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Тренер Днепра-1 Городов: Надеюсь, добудем свою первую победу в Кошице
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Днепра-1 Городов: Надеюсь, добудем свою первую победу в Кошице

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

В четверг Днепр-1 сыграет с Аполлоном

Тренер Днепра-1 Городов: Надеюсь, добудем свою первую победу в Кошице

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Тренер "Днепра-1" Валерий Городов на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги конференций с "Аполлоном".

– Не знаю как для соперника, а для нас это будет очень важная игра. Футболисты это понимают, и завтра они отдадут все силы для достижения положительного результата. Для этого нужно, чтобы мы плотно сыграли в защите и использовали свои моменты в атаке.

– Это четвертая игра в Кошице, будет ли наконец победа?

– Я надеюсь на это и думаю, что так и будет.

  • Все самые яркие моменты матча Днепр-1 - Аполлон доступны в режиме Live в нашем Telegram

– Есть информация, что в вашей команде много травмированных.

– Да, у нас есть проблемы с некоторыми игроками, но надеюсь, что другие исполнители заменят их в ближайших матчах.

– Что для вашего клуба означает выступление в Лиге Конференций?

– Мы дебютанты этого соревнования. Нам необходим опыт в еврокубках, а для украинских болельщиков это глоток свежего воздуха.

– Почему не получает игровое время Бузанелло? Рассчитывают ли в команде на него в ближайших матчах?

– Мы на него рассчитываем. Думаю, что завтра увидим.

– Какая ситуация с Бланко? Когда он вернется?

– Ему на восстановление нужно три недели.

– Команда на каждый матча выходит в флагах Украины. Почему вы так поступаете?

– Это делается для всех: для болельщиков, для самих нас и вообще для всех граждан Украины. Я думаю, что это правильно.

– Как игроки чувствуют то, что происходит в Украине? Знают ли они о последних взрывах в Днепре?

– Они все знают, все читают. Это все сложно. Надеюсь, что завтра мы порадуем наших болельщиков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валерий Городов СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде